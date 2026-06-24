Coupe du monde : la Tchéquie de Šulc (OL) condamnée à l'exploit

Avec un seul point, la Tchéquie est en mauvaise posture avant la dernière journée de la phase de groupes du Mondial. Pavel Šulc et ses coéquipiers doivent battre le Mexique.

On ne s'attendait pas à ça. Certes, la poule A de la Coupe du monde est assez homogène. Mais la Tchéquie semblait avoir des arguments à faire valoir pour se qualifier. Aujourd'hui, la voilà dos au mur à l'approche de son dernier match. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Pavel Šulc et ses compatriotes défient le Mexique à 3 heures du matin (en France). Une seule mission pour les hommes de Miroslav Koubek, gagner.

Après la défaite face à la Corée du Sud (2-1) et le nul frustrant mais logique contre l'Afrique du Sud (1-1), les Tchèques n'ont pas le choix. Seule une victoire pourrait les envoyer en 16es de finale. Et ce n'est même pas certain, bien qu'avec quatre points, cela pourrait passer, potentiellement parmi les meilleurs 3es. De l'autre côté, les Sud-Coréens affrontent les Sud-Africains.

Le Mexique déjà qualifié

Lueur d'espoir pour la République tchèque, les Mexicains n'auront peut-être pas tout à fait la tête à cette affiche. Eux sont déjà assurés de vivre la phase à élimination directe. Et même d'être premiers, suite à leurs deux succès. Mais ils joueront à domicile, à Mexico, et auront sans doute envie de ne pas décevoir leurs supporters. La mission s'annonce donc périlleuse pour l'attaquant de l'OL, qui vit une compétition très difficile jusqu'à là, comme le reste de son équipe.