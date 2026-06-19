Tchéquie - Afrique du Sud (1-1) : Sulc (OL) revient sur sa main

Remplaçant au coup d'envoi de Tchéquie - Afrique du Sud, Pavel Sulc avait signé une entrée plutôt intéressante. Jusqu'à une main sévère sifflée dans la surface, entraînant l'égalisation sud-africaine.

C'est pour le moment un début de Coupe du monde frustrant pour Pavel Sulc et la Tchéquie. Après deux matchs, la nation européenne ne compte qu'un point et ses chances de qualification sont plus que jamais compromises. Il faudra impérativement battre le Mexique pour espérer avoir un espoir. La mission n'est pas impossible, mais il faudra montrer plus que ce qui est affiché depuis 180 minutes. À commencer par Pavel Sulc. Titulaire contre la Corée du Sud, l'attaquant de l'OL a débuté sur le banc jeudi contre l'Afrique du Sud. Entré avant l'heure de jeu, il avait plutôt eu un apport positif. Jusqu'à cette 84e minute et ce coup de sifflet de Mr Penso, arbitre américain.

"C'était pas de chance"

Sur une frappe enroulée de Thapelo Maseko. Sulc s'est protégé, le ballon a touché sa main, cela semblait franchement sévère, mais l'arbitre a tout de même sifflé un penalty (converti par Teboho Mokoena, 1-1). Un coup du sort pour le Lyonnais, qui est revenu sur cette action en zone mixte après la rencontre. "Cette situation, c'était pas de chance, cela peut arriver à n'importe qui, dans des propos rapportés par L'Équipe. J'avais mes mains sur la poitrine et quand le ballon a touché ma main, elle est partie comme ça (il mime qu'elle s'écarte de son corps)." A Sulc et à la Tchéquie de relever la tête au risque de rentrer plus tôt que prévu. Ce qui ne serait pas pour déplaire à l'OL et à Paulo Fonseca, en vue du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.