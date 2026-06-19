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Patrice Lair lors d'OL - Chelsea
Patrice Lair lors d’OL – Chelsea (AFP PHOTO / IAN KINGTON)

Première Ligue : Patrice Lair recroisera la route d'OL Lyonnes avec Montpellier

  • par David Hernandez

    • En fin de contrat au Mexique, Patrice Lair a choisi de ne pas poursuivre à Toluca. L'ancien entraîneur d'OL Lyonnes va retrouver la Première Ligue avec un retour du côté de Montpellier.

    Le contingent de Français de Toluca a perdu deux éléments coup sur coup. Ces dernières heures, Romain Segui a annoncé son départ des Diablas, un an après son arrivée au Mexique. Il a emboîté le pas de Patrice Lair, qui avait également choisi de ne pas poursuivre l'aventure mexicaine après un peu plus d'un an. À 64 ans, l'entraîneur français n'en a pas pour autant fini avec sa carrière. En effet, il va revenir à ses premiers amours dans le championnat de France. Grande figure de l'histoire d'OL Lyonnes, Lair va recroiser la route de son ancien club à l'occasion des deux matchs de Première Ligue contre Montpellier.

    Une première expérience il y a plus de vingt ans

    Sauvé in extremis lors de la dernière journée il y a quelques semaines au GOLTC, le MHSC a indiqué le retour de Patrice Lair, deux décennies après sa première expérience sur le banc héraultais. "Vingt ans après avoir posé les premières pierres de son parcours dans le football féminin à Montpellier, Patrice Lair retrouve un club qu'il connaît bien", a en effet annoncé le club montpelliérain. Ce sera la cinquième expérience sur un banc féminin français après Montpellier (2005-2007), OL Lyonnes (2010-2014), le PSG (2016-2018) et les Girondins de Bordeaux (2021-2024). 

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