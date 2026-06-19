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Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
Romane Rafalski lors d’OL Lyonnes – Dijon (Facebook OL Ang’elles)

Mercato : Rafalski signe son premier contrat pro avec OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ayant connu ses premières titularisations cette saison avec OL Lyonnes, Romane Rafalski va franchir un cap. La voilà désormais une joueuse professionnelle au sein de son club formateur.

    Avec Jonatan Giraldez, la direction d'OL Lyonnes a misé sur un coach d'expérience mais aussi qui fait confiance aux jeunes. Cette dernière saison l'a d'ailleurs prouvé avec plusieurs jeunes pousses de l'Académie qui ont fait leurs débuts chez les pros. Pour Romane Rafalski, ce n'était pas une première, elle qui avait joué douze minutes sous Joe Montemurro. Cependant, Giraldez lui a bien offert sa première titularisation et n'a pas hésité à lui donner d'autres minutes : 286 très exactement avec un premier but au passage en Première Ligue.

    Une polyvalence qui peut lui servir ?

    La polyvalente joueuse a tenté de saisir les opportunités qui lui ont été données et se voit d'ailleurs récompensée. Ce vendredi, OL Lyonnes a annoncé la signature d'un premier contrat professionnel pour Romane Rafalski. Membre de la génération 2007, la native de Marseille a signé jusqu'en juin 2029 avec son club formateur. Avec déjà deux Première Ligue à son palmarès, l'internationale française chez les jeunes espère en ajouter d'autres, mais aussi gratter encore un peu plus de temps de jeu.

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    2 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - ven 19 Juin 26 à 18 h 10

      Cette jeune joueuse m'a impressionné par sa maturité et son adaptation rapide face aux pros de Montpellier mais surtout en titulaire intraitable (à l'extérieur) face à Nantes
      ... à 2 postes bien différents !

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      1. janot06
        janot06 - ven 19 Juin 26 à 18 h 50

        Je ne l'ai pas trop suivie.... A quel poste évolue-t-elle?

        Signaler

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