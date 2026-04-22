OL Lyonnes - Dijon : Rafalski et Coutel lancées dans le grand bain

La composition d'OL Lyonnes : Belhadj - Sombath, Tarciane, Renard, Rafalsk - Shrader, Benyahia, Coutel - Becho, Katoto, Brand

Jule Brand après son but lors d’OL Lyonnes – St Pölten (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

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