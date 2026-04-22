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Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
Jule Brand après son but lors d’OL Lyonnes – St Pölten (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - Dijon : Rafalski et Coutel lancées dans le grand bain

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • En préparation du déplacement à Arsenal dimanche, OL Lyonnes reçoit Dijon ce mercredi soir (18h45) à Décines. Avec des cadres au repos, Jonatan Giraldez aligne un onze remanié avec les premières titularisations de Rafalski et Coutel.

    La composition d'OL Lyonnes : Belhadj - Sombath, Tarciane, Renard, Rafalsk - Shrader, Benyahia, Coutel - Becho, Katoto, Brand

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    6 commentaires
    1. dede74
      dede74 - mer 22 Avr 26 à 18 h 10

      Tarciane jouera t-elle centrale ou LD ?
      Sinon, une équipe "bis" qui débute et quelques titulaires qui entreront à l'heure.

      Allez les filles on continue.

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    2. seb.66
      seb.66 - mer 22 Avr 26 à 18 h 27

      Ah ! Charline Coutel ! Cela fait longtemps que je la suis, avec Romane Rafalski.

      Notez bien aussi le nom de deux jumelles : les sœurs Motyka (Emma et Léa je crois), une attaquante et une défenseuse.
      Je ne sais si elles sont vraies ou fausses comme les sœurs Cascarino.
      D'après la photo qui a plus de deux ans, on dirait de vraies jumelles.

      https://www.estrepublicain.fr/sport/2023/12/27/dans-la-famille-motyka-vous-pouvez-demander-les-jumelles-emma-et-lea-recrutees-par-l-olympique-lyonnais

      On en reparlera...

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      1. Avatar
        brad - mer 22 Avr 26 à 18 h 35

        Sans importance !!

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      2. OL-91
        OL-91 - mer 22 Avr 26 à 18 h 40

        Je voulais justement voir jouer ces deux joueuses, grands espoirs.
        Autant que je me souvienne, les sœurs Motyka sont jumelles.

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        1. chignol
          chignol - mer 22 Avr 26 à 18 h 42

          Elles sont sélectionnées pour l'Euro U17, je crois bien.

    3. chignol
      chignol - mer 22 Avr 26 à 18 h 40

      Sympa la banderole "Soutien aus joueuses du DFCO".

      Signaler

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