OL Lyonnes - Dijon : Rafalski et Coutel lancées dans le grand bain

En préparation du déplacement à Arsenal dimanche, OL Lyonnes reçoit Dijon ce mercredi soir (18h45) à Décines. Avec des cadres au repos, Jonatan Giraldez aligne un onze remanié avec les premières titularisations de Rafalski et Coutel.
La composition d'OL Lyonnes : Belhadj - Sombath, Tarciane, Renard, Rafalsk - Shrader, Benyahia, Coutel - Becho, Katoto, Brand
Tarciane jouera t-elle centrale ou LD ?
Sinon, une équipe "bis" qui débute et quelques titulaires qui entreront à l'heure.
Allez les filles on continue.
Ah ! Charline Coutel ! Cela fait longtemps que je la suis, avec Romane Rafalski.
Notez bien aussi le nom de deux jumelles : les sœurs Motyka (Emma et Léa je crois), une attaquante et une défenseuse.
Je ne sais si elles sont vraies ou fausses comme les sœurs Cascarino.
D'après la photo qui a plus de deux ans, on dirait de vraies jumelles.
https://www.estrepublicain.fr/sport/2023/12/27/dans-la-famille-motyka-vous-pouvez-demander-les-jumelles-emma-et-lea-recrutees-par-l-olympique-lyonnais
On en reparlera...
Sans importance !!
Je voulais justement voir jouer ces deux joueuses, grands espoirs.
Autant que je me souvienne, les sœurs Motyka sont jumelles.
Elles sont sélectionnées pour l'Euro U17, je crois bien.
Sympa la banderole "Soutien aus joueuses du DFCO".