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Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d’OL – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : Sulc et Tolisso de retour à l'entraînement collectif

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Absents depuis deux matchs pour l'un et contre le PSG pour l'autre, Pavel Sulc et Corentin Tolisso ont repris collectivement avec le groupe. Une bonne nouvelle pour l'OL avant de recevoir Auxerre, samedi.

    Enchaîner pour confirmer la belle victoire à Paris. Ce samedi (15h), face à Auxerre, l'OL aura pour ambition de poursuivre sa série de deux succès consécutifs pour garder les commandes du peloton de candidats à la Ligue des champions. Face à une formation jouant son maintien, le rapport de force semble à l'avantage des Lyonnais, mais ces derniers ont montré leurs difficultés à gérer des blocs bas et à les contourner. Cependant, Paulo Fonseca pourrait bien avoir quelques bonnes semaines en marge de ce rendez-vous de la 31e journée de Ligue 1. Si, au contraire de l'annonce de mardi, Malick Fofana n'a pas encore repris avec le groupe, Pavel Sulc et Corentin Tolisso ont retrouvé les séances collectives ce mercredi, comme avancé dans "Tant qu'il y aura des Gones" lundi.

    Partants pour Auxerre ?

    Avec le Tchèque, absent contre Lorient et le PSG, et le capitaine, en délicatesse avec ses adducteurs avant le déplacement dans la capitale, l'OL pourrait bien retrouver deux éléments quasi indispensables à sa bonne marche cette saison. Et ce n'est clairement pas un luxe dont la formation peut se passer. À voir s'ils seront assez remis pour postuler dans le groupe et si oui pour débuter la rencontre contre Auxerre. Une affiche tout aussi capitale que celle du PSG dans la course à la Ligue des champions.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - mer 22 Avr 26 à 18 h 11

      J'avais lu que Malick Fofana avait repris avec le groupe, faudrait savoir 🤔

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    2. Juni38
      Juni38 - mer 22 Avr 26 à 18 h 33

      Hier il était annoncé qu'il avait repris l'entrainement collectif , mais aujourd'hui il est dit l'inverse .
      Pour jouer l'AJA on peut encore se passer de lui ce n'est pas bien grave .

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    3. Avatar
      Outlander - mer 22 Avr 26 à 18 h 42

      Nous alignerons une attaque Fofana Endrick Nuamah a la 34eme journée... On nous l'a promettait fin janvier... Soit un delta de plus de 3 mois de retard... C'est quoi ce staff médical ? Faudrait peut être vérifier les diplômes non ?

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    4. Valbranque
      Valbranque - mer 22 Avr 26 à 18 h 47

      Si Sulc n’est pas vendu à un club de Bundesliga, je traverse la place Bellecour en slip et avec un drapeau de l’OL en guise de cape

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