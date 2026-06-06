Au-delà de trouver des bons joueurs à moindres frais cet été, l'OL devra surtout s'atteler à ne pas dérégler le groupe qui a œuvré cette saison. Le terme "état d'esprit" revient très régulièrement pour le mercato.

À Décines et sur les réseaux sociaux, c'est une expression qui revenait de temps en temps cette saison : "le pouvoir de l'amitié". Le plutôt bon exercice de l'OL est lié à la fois aux nombreuses révélations, mais aussi à la bonne ambiance qui a globalement animé le groupe depuis juillet 2025. Derrière les cadres Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté notamment, les recrues de l'été 2025 se sont bien intégrées, un point important pour cette équipe ayant frôlé la relégation administrative et qui finalement s'est révélée à elle-même tout au long de l'année. Pour le meilleur, et parfois le pire avec des trous d'air.

Un effectif hétéroclite entre des jeunes et des plus anciens venus de divers horizons, mais qui a rapidement cliqué avec des victoires pour démarrer (sept sur les huit premiers matchs). De quoi donner de la confiance, forcément, et un élan pour la suite. Un an plus tard, on a envie de se dire que repartir sur des bases similaires serait une idée viable. L'Olympique lyonnais va inévitablement voir partir des éléments assez importants. À lui de les remplacer par d'autres qui se fondront eux aussi dans le collectif.

Des joueurs en adéquation avec le plan de jeu de Fonseca

Interrogé sur RMC mercredi, le directeur technique Matthieu Louis-Jean a confirmé que les Rhodaniens n'allaient pas changer de recette sur cette fenêtre des transferts. "La priorité, c'est d'avoir des joueurs qui correspondent au projet de jeu de Paulo (Fonseca). C'est primordial. Mais nous avons aussi voulu travailler sur la mentalité, l'état d'esprit, car il fallait amener un plus de ce côté-là, insistait le dirigeant. On avait perdu du talent, on savait qu'on ne pourrait simplement le remplacer. C'est une autre stratégie, un autre projet."

Un discours qui colle aux aspirations de notre consultant Nicolas Puydebois. "On l'a vu avec Pavel Sulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert... De bonnes pioches fruits du travail de la cellule. Le club n'a pas d'argent, mais il peut quand même se pencher sur des gars avec le bon état d'esprit, ce qui est le plus important, a martelé l'ancien gardien dans Tant qu'il y aura des Gones. L'équipe a besoin de ça, de bons mecs, pour qu'on continue à les apprécier et à s'attacher."

L'OL se doit d'être "créatif" sur le mercato

Le jeune Kaïl Boudache, qui devrait être la première arrivée de 2026-2027, répond-il à cette description ? Les décideurs de l'OL ont dû se poser la question avant de s'intéresser concrètement à cet ailier droit qui n'avait pas de contrat professionnel jusqu'à présent. Il est également question du capitaine du RB Salzburg, Mads Bidstrup. Plus expérimenté, le milieu de terrain a lui connu plusieurs pays et contextes au cours de sa carrière.

S'il ne peut pas compter sur des finances illimitées afin de séduire ses potentielles cibles, l'Olympique lyonnais a d'autres arguments, comme la possibilité de jouer la Ligue des champions. Il se tourne aussi vers des terrains un peu moins explorés, ce qui lui a réussi l'an dernier. "On doit être créatifs, travailler différemment. On a commencé la saison passée, donc on est en avance, on va poursuivre ainsi", expliquait Matthieu Louis-Jean. Une formule qui a fonctionné, et que les Rhodaniens espèrent répéter avec le même succès, un point crucial dans la saison qui s'ouvrira début août.