Dans la valse des entraîneurs en Ligue 1, l’OL veut garder Fonseca

Depuis quelques jours, la Ligue 1 connait une vraie valse des entraîneurs, à l’image du départ de Pierre Sage du RC Lens. À l’OL, malgré les courtisans, l’objectif est de poursuivre avec Paulo Fonseca et pourquoi pas de le prolonger.

Il y a certainement bien longtemps que la Ligue 1 n’avait pas connu autant de mouvements sur les bancs. La saison 2025-2026 a rendu son verdict il y a quinze jours, et la plupart des clubs sont à la recherche d’un nouveau coach ou en ont déjà trouvé un. Sur les seize clubs maintenus dans l’élite, seuls six devraient repartir avec le même entraîneur que la saison écoulée. À l’OL, on espère bien en faire partie. Même si tout n’est pas parfait, Paulo Fonseca a réussi à tirer le meilleur d’un effectif dont personne n’attendait rien. Pour la direction lyonnaise, il est donc l’homme de la situation, malgré certains courtisans. "Ce n'est pas évident, c'est un entraîneur très demandé, attractif. Mais Lyon est un grand club", a déclaré Matthieu Louis-Jean sur RMC.

Fonseca ne veut pas en faire une histoire d'argent

Ayant fait preuve d’un vrai soutien durant sa longue suspension, l’OL a montré à Fonseca qu’il avait un environnement propice à son bonheur professionnel et personnel. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Portugais n’a pas fermé la porte à une prolongation, tout en calmant le jeu. Le discours au sein de la direction est sensiblement le même. "On discute, bien sûr. On est très heureux avec Paulo. Ce sont des questions qui vont se poser dans les prochaines semaines. On ne veut pas se mettre de pression, lui non plus. Mais on veut continuer avec lui." Reste que la cote de l’ancien coach de l’AC Milan reste élevée et que même s’il n’en fait pas une question d’argent, une offre alléchante sportivement et financièrement le fera certainement réfléchir à l’été 2027.