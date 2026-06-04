Dans la valse des entraîneurs en Ligue 1, l’OL veut garder Fonseca

Depuis quelques jours, la Ligue 1 connait une vraie valse des entraîneurs, à l’image du départ de Pierre Sage du RC Lens. À l’OL, malgré les courtisans, l’objectif est de poursuivre avec Paulo Fonseca et pourquoi pas de le prolonger.
Il y a certainement bien longtemps que la Ligue 1 n’avait pas connu autant de mouvements sur les bancs. La saison 2025-2026 a rendu son verdict il y a quinze jours, et la plupart des clubs sont à la recherche d’un nouveau coach ou en ont déjà trouvé un. Sur les seize clubs maintenus dans l’élite, seuls six devraient repartir avec le même entraîneur que la saison écoulée. À l’OL, on espère bien en faire partie. Même si tout n’est pas parfait, Paulo Fonseca a réussi à tirer le meilleur d’un effectif dont personne n’attendait rien. Pour la direction lyonnaise, il est donc l’homme de la situation, malgré certains courtisans. "Ce n'est pas évident, c'est un entraîneur très demandé, attractif. Mais Lyon est un grand club", a déclaré Matthieu Louis-Jean sur RMC.
Fonseca ne veut pas en faire une histoire d'argent
Ayant fait preuve d’un vrai soutien durant sa longue suspension, l’OL a montré à Fonseca qu’il avait un environnement propice à son bonheur professionnel et personnel. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Portugais n’a pas fermé la porte à une prolongation, tout en calmant le jeu. Le discours au sein de la direction est sensiblement le même. "On discute, bien sûr. On est très heureux avec Paulo. Ce sont des questions qui vont se poser dans les prochaines semaines. On ne veut pas se mettre de pression, lui non plus. Mais on veut continuer avec lui." Reste que la cote de l’ancien coach de l’AC Milan reste élevée et que même s’il n’en fait pas une question d’argent, une offre alléchante sportivement et financièrement le fera certainement réfléchir à l’été 2027.
Le prolonger à 400K€ par mois ?
Ce ne serait pas raisonnable , mais à Kang de voir .
Avoir un staff sportif stable est aussi important que des finances maîtrisées pour notre club depuis cette dernière saison et pour la prochaine à mon simple avis de supporter.
Et peut-être cest un atout supplémentaire par rapport à la belle valse des coachs qui se précise.
Lille, Lens, Monaco, Marseille, Auxerre, Lorient et j'en oublie peut-être : c'est toujours une nouvelle expérience et une incertitude de plus pour la nouvelle saison.
A l'OL de poursuivre sa progression ...
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Pour l'équilibre des comptes, ainsi que pour l'équilibre entre les personnes, prolonger un coach à 400K me parait compliqué. Est-ce qu'il voudra baisser son salaire ? Je ne crois pas.
Après il faut dire que ce qu'il a fait sur cette saison c'est vraiment pas mauvais. Il sait apparemment bien travailler avec la cellule de recrutement, la direction, tout le monde va dans le même sens et c'est top. Pas sûr qu'un nouvel entraineur s'adapte aussi bien que lui.
Donc est-ce que l'on veut prendre le risque d'économiser quelques millions par an avec un entraineur moins couteux, sans garantie de résultats ? Ou bien on continue de payer cher un entraineur qui fait du bon boulot avec ce qu'il a ?
Le club semble opter pour la deuxième option. En attente aussi probablement des opportunités avec de potentiels autres entraîneurs.
il serait peut-être possible de lui proposer une baisse de salaire avec un prolongation plus longue ?
Mais c'est risqué, les supporters sont versatiles et ils ont un fort pouvoir de nuisance envers les entraineurs
Son bilan est globalement très bon. Bien sûr que certains matchs n'ont pas été compris par les supporters, moi le premier.
Mais je reste sur l'idée qu'on ne change pas une équipe (de direction) qui performe.
Qui aurait parié en août ou septembre qu'on serait 4° ? Pas grand monde sauf... Gerlinger !