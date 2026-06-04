Actualités
Paulo Fonseca lors de Celta - OL
Paulo Fonseca lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Dans la valse des entraîneurs en Ligue 1, l’OL veut garder Fonseca

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Depuis quelques jours, la Ligue 1 connait une vraie valse des entraîneurs, à l’image du départ de Pierre Sage du RC Lens. À l’OL, malgré les courtisans, l’objectif est de poursuivre avec Paulo Fonseca et pourquoi pas de le prolonger.

    Il y a certainement bien longtemps que la Ligue 1 n’avait pas connu autant de mouvements sur les bancs. La saison 2025-2026 a rendu son verdict il y a quinze jours, et la plupart des clubs sont à la recherche d’un nouveau coach ou en ont déjà trouvé un. Sur les seize clubs maintenus dans l’élite, seuls six devraient repartir avec le même entraîneur que la saison écoulée. À l’OL, on espère bien en faire partie. Même si tout n’est pas parfait, Paulo Fonseca a réussi à tirer le meilleur d’un effectif dont personne n’attendait rien. Pour la direction lyonnaise, il est donc l’homme de la situation, malgré certains courtisans. "Ce n'est pas évident, c'est un entraîneur très demandé, attractif. Mais Lyon est un grand club", a déclaré Matthieu Louis-Jean sur RMC.

    Fonseca ne veut pas en faire une histoire d'argent

    Ayant fait preuve d’un vrai soutien durant sa longue suspension, l’OL a montré à Fonseca qu’il avait un environnement propice à son bonheur professionnel et personnel. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Portugais n’a pas fermé la porte à une prolongation, tout en calmant le jeu. Le discours au sein de la direction est sensiblement le même. "On discute, bien sûr. On est très heureux avec Paulo. Ce sont des questions qui vont se poser dans les prochaines semaines. On ne veut pas se mettre de pression, lui non plus. Mais on veut continuer avec lui." Reste que la cote de l’ancien coach de l’AC Milan reste élevée et que même s’il n’en fait pas une question d’argent, une offre alléchante sportivement et financièrement le fera certainement réfléchir à l’été 2027.

    à lire également
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    Carton plein pour les jeunes de l'OL avec leurs sélections
    5 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 4 Juin 26 à 12 h 45

      Le prolonger à 400K€ par mois ?
      Ce ne serait pas raisonnable , mais à Kang de voir .

      Signaler
    2. Avatar
      olgoneforever - jeu 4 Juin 26 à 13 h 16

      Avoir un staff sportif stable est aussi important que des finances maîtrisées pour notre club depuis cette dernière saison et pour la prochaine à mon simple avis de supporter.
      Et peut-être cest un atout supplémentaire par rapport à la belle valse des coachs qui se précise.
      Lille, Lens, Monaco, Marseille, Auxerre, Lorient et j'en oublie peut-être : c'est toujours une nouvelle expérience et une incertitude de plus pour la nouvelle saison.
      A l'OL de poursuivre sa progression ...

      .

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - jeu 4 Juin 26 à 13 h 31

      Pour l'équilibre des comptes, ainsi que pour l'équilibre entre les personnes, prolonger un coach à 400K me parait compliqué. Est-ce qu'il voudra baisser son salaire ? Je ne crois pas.

      Après il faut dire que ce qu'il a fait sur cette saison c'est vraiment pas mauvais. Il sait apparemment bien travailler avec la cellule de recrutement, la direction, tout le monde va dans le même sens et c'est top. Pas sûr qu'un nouvel entraineur s'adapte aussi bien que lui.

      Donc est-ce que l'on veut prendre le risque d'économiser quelques millions par an avec un entraineur moins couteux, sans garantie de résultats ? Ou bien on continue de payer cher un entraineur qui fait du bon boulot avec ce qu'il a ?

      Le club semble opter pour la deuxième option. En attente aussi probablement des opportunités avec de potentiels autres entraîneurs.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - jeu 4 Juin 26 à 13 h 37

        il serait peut-être possible de lui proposer une baisse de salaire avec un prolongation plus longue ?
        Mais c'est risqué, les supporters sont versatiles et ils ont un fort pouvoir de nuisance envers les entraineurs

        Signaler
    4. Avatar
      Olisev - jeu 4 Juin 26 à 13 h 58

      Son bilan est globalement très bon. Bien sûr que certains matchs n'ont pas été compris par les supporters, moi le premier.
      Mais je reste sur l'idée qu'on ne change pas une équipe (de direction) qui performe.
      Qui aurait parié en août ou septembre qu'on serait 4° ? Pas grand monde sauf... Gerlinger !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le GOAL FC et le FC Saint-Cyr Collonges fusionnent
    Evoquée dans TKYDG, la fusion GOAL FC - FC Saint-Cyr Collonges aura lieu 13:20
    Paulo Fonseca lors de Celta - OL
    Dans la valse des entraîneurs en Ligue 1, l’OL veut garder Fonseca 12:30
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    Carton plein pour les jeunes de l'OL avec leurs sélections 11:45
    Orel Mangala (OL) face à Lucas Hernandez (PSG)
    Mercato : un intérêt italien pour Orel Mangala (OL) ? 11:00
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Endrick de retour à l'OL ? Seul Dieu sait 10:15
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    OL Lyonnes : capitaine, Chawinga n'a pas pu empêcher la défaite du Malawi 09:30
    Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
    Mercato : Boudache et Bidstrup, deux pistes qui se précisent à l'OL 08:45
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Le Virage Sud partiellement sanctionné après OL - Lens 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Tolisso, Fofana, Tagliafico… Louis-Jean fait le point sur les départs pour le mercato de l’OL 07:30
    Revivez le match caritatif avec Coupet, Carrière et plusieurs anciens de l'OL 03/06/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    Endrick (OL) parmi les meilleurs dribbleurs de Ligue 1 03/06/26
    Elma Junttila Nelhage (OL Lyonnes) n'a pas rejoint la Suède 03/06/26
    Ballon de l'OL
    OL Académie : Mohamed Meguenni sélectionné avec les U16 de l'Algérie 03/06/26
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    Mercato : Pierre Sage (ex-OL) va quitter Lens 03/06/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    Rémi Himbert, précoce mais pas impatient 03/06/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi 03/06/26
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : les meilleurs buteurs en 2025-2026 03/06/26
    Supporters OL à Décines
    Tarifs, modalités... Ce qu'il faut savoir sur la campagne d'abonnement de l'OL 03/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut