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Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
Afonso Moreira lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Carton plein pour les jeunes de l'OL avec leurs sélections

  • par Tristan Le Pezennec

    • Mathys De Carvalho, Yvann Konan et Afonso Moreira étaient sur les terrains ce mercredi. Les trois joueurs de l'OL ont tous les trois gagné et disputé l'intégralité des minutes.

    Mathys De Carvalho et le Portugal entraient en lice dans le tournoi Maurice Revello face au Japon, et se sont largement imposés (4-1). Les Lusitaniens ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à un doublé de João Rego, avant que Miguel Nogueira et Fabio Baldé ne viennent alourdir le score. Titulaire au milieu de terrain, le Lyonnais a disputé l'intégralité du match. Avec ce succès, le Portugal impressionne et rejoint la Côte d'Ivoire en tête du groupe B.

    Première victoire pour Konan et la Côte d'Ivoire

    Les Ivoiriens ont justement pris le meilleur sur le Venezuela (3-1) quelques heures plus tard. Après avoir ouvert le score par Jocelin Ta Bi, les Éléphants ont été rejoints en seconde période sur coup franc, avant de faire la différence dans les dernières minutes grâce à Eddy Doué, cousin de Désiré et Guéla, et Dramane Kamagaté. Déjà titulaire lors du match nul spectaculaire contre le Japon (3-3), Yvann Konan a de nouveau gardé les cages ivoiriennes durant l'intégralité de la rencontre. La Côte d'Ivoire occupe provisoirement la première place de la poule. Les deux Lyonnais se retrouveront d'ailleurs samedi (18h30) à Avignon, dans un match entre deux candidats à la victoire finale.

    De son côté, Afonso Moreira a lui aussi joué 90 minutes lors de la large victoire du Portugal contre l'Irlande du Nord (4-0). Les Espoirs portugais se sont imposés sans trembler et ont notamment pu compter sur un doublé de Geovany Quenda, acheté par Chelsea pour un peu plus de 50 millions d’euros la saison dernière. Afonso Moreira n’a pas été décisif, mais il a pris un carton jaune en première période. Place aux vacances, désormais, pour la révélation lyonnaise de la saison.

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