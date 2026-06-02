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Yvann Konan, gardien de l’équipe de Côte d’Ivoire U23 (@FIF)

Tournoi Maurice Revello : pas encore de victoire pour les Lyonnais

  • par Tristan Le Pezennec

    • Trois joueurs de l'OL sont déjà entrés en lice dans l'édition 2026 du tournoi Maurice Revello, et aucun d'entre eux n'a encore connu le succès.

    Quatre jeunes joueurs de l'OL sont concernés par l'édition 2026 du mythique tournoi Maurice Revello, peut-être encore plus connu sous le nom du tournoi de Toulon. Comme chaque année, la compétition accueille plusieurs sélections U21, réparties en deux groupes de cinq, pendant deux semaines. Côté lyonnais, on retrouve Mathys De Carvalho (2005) avec le Portugal, Yvann Konan (2007), élu meilleur gardien de l'édition 2024 avec la Côte d'Ivoire, ainsi que Prince Mbatshi (2006) et Nehemie Lurika (2007), séléctionnés avec la République Démocratique du Congo.

    Un nul frustrant pour Konan

    Ces trois derniers ont déjà démarré leur tournoi. Yvann Konan était titulaire dans les buts ivoiriens face au Japon, ce lundi, et il n'a pas pu empêcher son équipe de concéder un match nul assez dingue (3-3). Malgré deux buts d'avance quelques minutes après le retour des vestiaires, les Éléphants se sont écroulés en deux minutes aux alentours de l'heure de jeu, encaissant deux buts en deux minutes. Si à quinze minutes du terme, Oumar Diakité redonne l'avantage à la Côte d'Ivoire, les Japonais reviendront une nouvelle fois, en fin de match, héroïques pour aller chercher un match nul précieux.

    Une addition très salée pour Lurika et Mbatshi

    Le dimanche a été encore plus rude pour les deux Gones sélectionnés avec la RDC. Pas titulaires, même si Nehemie Lurika est entré à la mi-temps, ils ont été specateurs de la fin de premier acte ratée de leurs coéquipiers, menés de deux buts à la pause par la Tunisie. L'entrée du jeune lyonnais, auteur de trois buts en National 3 cette saison, n'aura pas insufflé de nouvelle dynamique dans le jeu offensif congolais, la Tunisie y allant même d'un nouveau but pour alourdir encore le score (0-3). Les Léopards auront l'occasion de se racheter dès ce mardi (15h) face à la Chine à Aubagne.

    Mathys De Carvalho et le Portugal entreront en lice ce mercredi face au Japon (15h), alors que la Côte d'Ivoire et Yvann Konan affronteront le Venezuela (18h30). Les deux Lyonnais se feront face samedi (18h30) à Avignon.

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