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Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : le bilan de la saison de la réserve

  • par Tristan Le Pezennec

    • Maintenue en fin de saison, l'équipe réserve de l'OL a souffert tout au long de l'exercice 2025-2026. Mais tout n'est pas à jeter, non plus.

    Pour sa troisième saison consécutive en National 3, l'OL nourrissait des ambitions. Habitué des hautes sphères du classement, il est tombé un peu plus bas cette saison. Après un exercice 2024-2025 ponctué d’une finale en Premier League International Cup, les joueurs de Gueïda Fofana se sont maintenus de justesse au printemps. Ils finissent à une triste onzième place, juste devant la zone de relégation.

    Les Gones ont manqué de régularité sur la durée, mais aussi au sein même des rencontres. Ils avaient réalisé une grosse série de six matchs sans défaite entre novembre et janvier, avec en point d’orgue une belle victoire sur le terrain de La Duchère, futur champion (3-2). Mais la fin de saison a plombé les Rhodaniens, qui n’ont remporté qu’une seule de leurs neuf dernières rencontres. Ils ont tout de même acquis leur maintien à deux journées de la fin, malgré une lourde défaite à Alès (0-3).

    De nombreux jeunes se sont rapprochés du monde professionnel

    L’une des principales satisfactions de la saison reste les premiers pas en professionnel de nombreux éléments de l’effectif de Gueïda Fofana. Car cela reste la nature d’une réserve de club professionnel. Khalis Merah a passé l’entièreté de la saison avec le groupe de Paulo Fonseca, mais Mathys De Carvalho, Rémi Himbert, Steeve Kango, Adil Hamdani ou encore Tiago Gonçalves ont aussi évolué en National 3. Daryll Benlahlou, lui, a totalement explosé cette saison. Sur le front de l’attaque, il a inscrit dix buts et réalisé quatre passes décisives en 24 matchs. Ses performances ont poussé les dirigeants rhodaniens à lui faire signer son premier contrat professionnel.

    L’effectif devrait nettement bouger à l'intersaison, spécialement en défense, où l’OL prospecte dans les championnats amateurs pour renforcer son équipe, jugée un peu trop légère. Des joueurs devraient aussi avoir leur chance au début de l’été et faire partie du groupe professionnel qui débutera la préparation estivale. Gueïda Fofana a, en tout cas, été conforté malgré une année plus compliquée, et l’OL devra faire mieux la saison prochaine pour retrouver les standards qui étaient les siens auparavant.

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