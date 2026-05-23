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Pere Romeu entraîneur du FC Barcelone
Pere Romeu entraîneur du FC Barcelone (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Barça - OL Lyonnes : Romeu - Giraldez... un tandem désormais adversaire

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ancien adjoint de Jonatan Giráldez au FC Barcelone, Pere Romeu va retrouver son ancien compère ce samedi à Oslo. S'il ne veut pas comparer, l'actuel entraîneur barcelonais estime avoir beaucoup appris de son aîné durant trois saisons.

    De notre envoyé spécial à Oslo.

    On dit souvent qu'il n'y a pas de scénario rêvé, mais l'UEFA pouvait difficilement rêver mieux. Ce samedi se joue une nouvelle finale de Ligue des champions féminine avec les deux plus grands clubs de son histoire : OL Lyonnes et le FC Barcelone. Deux formations en quête de revanche après les échecs récents dans la compétition, mais aussi de jolis clins d'œil. Les retours en Norvège d'Ada Hegerberg, Ingrid Engen et Caroline Graham Hansen, l'affrontement amoureux de Mapi León et Engen, mais aussi les retrouvailles de Jonatan Giráldez avec le Barça.

    En plus de retrouver le club catalan avec qui il a remporté le dernier titre européen en 2024, le coach lyonnais va recroiser la route de Pere Romeu. Ce dernier a pris sa suite au moment de son départ à Washington après avoir été son adjoint. "J’ai une très bonne relation avec lui, a rappelé Giraldez vendredi. Quand j’étais entraîneur, c’est moi qui avais choisi Pere comme adjoint. Ce qu’il réalise depuis deux saisons, notamment avec l’intégration de nombreuses joueuses issues du centre de formation, est remarquable. Je suis très heureux pour lui."

    Romeu : "On se connait, mais nous ne sommes plus les mêmes coachs aussi"

    De deux ans son aîné, Giráldez a donc mis le pied à l'étrier à son cadet qui a ainsi pris les rênes du FC Barcelone il y a deux ans. Une suite logique tant l'idée catalane est forte et le projet de jeu basé sur la possession. En quête d'un premier succès sur la scène continentale après l'échec de Lisbonne la saison passée, Pere Romeu remercie son futur adversaire de lui avoir "permis de participer aux décisions concernant le style de jeu et la préparation des matchs. Il m'a donné l'occasion de faire ce que j'aime le plus en tant qu'entraîneur et d'évoluer sur le plan professionnel. Je pense que nous avons beaucoup appris l'un de l'autre."

    Se connaissant presque par cœur, les deux coachs auront-ils un avantage sur l'autre ? Romeu estime qu'il "n'est plus le même coach qu'il y a deux ans, et Jona n'est plus le même non plus.

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    1 commentaire
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 23 Mai 26 à 12 h 19

      Salut,
      Que d'articles sur nos fenottes to day !...👍

      Aujourd'hui, c'est jour de match, et quel match .
      Celui que l'on attendait depuis septembre dernier, le grand, le vrai.
      Même si l'on a pu lire cet hiver après 1 ou 2 matchs sans saveurs de L1 Arkema, que notre équipe n'avait aucune chance, que bien d'autres équipes en Europe nous étaient supérieures, que même Wolsburg allait nous dévorer, toussa, toussa...
      Bref, la vérité d'un jour n'est pas toujours celle à prendre en compte ! 😜

      ALLEZ LES FENOTTES ! 💖💙
      épicétou.

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