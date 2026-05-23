Ce samedi, Jonatan Giráldez ne devrait pas chambouler son dispositif pour affronter le FC Barcelone. La seule incertitude concerne le nom de l'une des deux ailières. Qui de Vicki Becho ou Tabitha Chawinga remplacera numériquement Kadidiatou Diani ?

De notre envoyé spécial à Oslo.

Cache-t-il son jeu ou est-il sûr des forces de son équipe ? Quoi qu'il en soit, Jonatan Giráldez a été clair vendredi en conférence de presse. Malgré l'ogre barcelonais qui se présente, OL Lyonnes ne va pas se mettre à improviser. C'est en tout cas le discours du coach qui concède malgré tout qu'il faudra "faire quelques ajustements" pour contrer son ancienne équipe. Mais les Fenottes ne mettront pas le bus, c'est une certitude, et tenteront d'exploiter au mieux les failles catalanes, notamment sur les ailes. Pour cette finale, Giraldez a eu la chance de ne pas compter sur une mauvaise nouvelle de dernière minute, mais doit quand même composer sans Kadidiatou Diani.

Brand plus à l'aise à gauche

Cette dernière avait été l'une des grandes dames de la demi-finale retour contre Arsenal. En béquilles à Oslo, l'internationale française devrait être la seule absente du onze qui avait roulé sur les Gunners il y a trois semaines. La question est désormais de savoir qui la remplacera. Elles sont deux à se battre pour cette place, avec une incidence sur une troisième joueuse suivant le nom couché par Jonatan Giráldez. En pleine bourre depuis deux matchs, Vicki Becho a montré qu'elle pouvait occuper ce couloir droit et s'est donné des raisons d'y croire.

Mais son coach ne voudra-t-il pas miser sur l'expérimentée Tabitha Chawinga pour débuter la rencontre, elle qui revient de blessure ? C'est là toute la question de savoir si la Malawite a assez de rythme pour débuter une finale, après seulement une grosse vingtaine de minutes contre Nantes, samedi dernier. Si l'ancienne du PSG vient à débuter, cela poussera Jule Brand sur le côté droit de l'attaque. Or, on a bien vu qu'à gauche, l'Allemande était dans son élément...

La composition probable d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Heaps, Yohannes - Becho, Dumornay, Brand - Hegerberg