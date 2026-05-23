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Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
Vicki Becho lors d’OL Lyonnes – SKN St Pölten (@UEFA)

FC Barcelone - OL Lyonnes : Becho ou Chawinga... qui pour remplacer Diani ?

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Ce samedi, Jonatan Giráldez ne devrait pas chambouler son dispositif pour affronter le FC Barcelone. La seule incertitude concerne le nom de l'une des deux ailières. Qui de Vicki Becho ou Tabitha Chawinga remplacera numériquement Kadidiatou Diani ?

    De notre envoyé spécial à Oslo.

    Cache-t-il son jeu ou est-il sûr des forces de son équipe ? Quoi qu'il en soit, Jonatan Giráldez a été clair vendredi en conférence de presse. Malgré l'ogre barcelonais qui se présente, OL Lyonnes ne va pas se mettre à improviser. C'est en tout cas le discours du coach qui concède malgré tout qu'il faudra "faire quelques ajustements" pour contrer son ancienne équipe. Mais les Fenottes ne mettront pas le bus, c'est une certitude, et tenteront d'exploiter au mieux les failles catalanes, notamment sur les ailes. Pour cette finale, Giraldez a eu la chance de ne pas compter sur une mauvaise nouvelle de dernière minute, mais doit quand même composer sans Kadidiatou Diani.

    Brand plus à l'aise à gauche

    Cette dernière avait été l'une des grandes dames de la demi-finale retour contre Arsenal. En béquilles à Oslo, l'internationale française devrait être la seule absente du onze qui avait roulé sur les Gunners il y a trois semaines. La question est désormais de savoir qui la remplacera. Elles sont deux à se battre pour cette place, avec une incidence sur une troisième joueuse suivant le nom couché par Jonatan Giráldez. En pleine bourre depuis deux matchs, Vicki Becho a montré qu'elle pouvait occuper ce couloir droit et s'est donné des raisons d'y croire.

    Mais son coach ne voudra-t-il pas miser sur l'expérimentée Tabitha Chawinga pour débuter la rencontre, elle qui revient de blessure ? C'est là toute la question de savoir si la Malawite a assez de rythme pour débuter une finale, après seulement une grosse vingtaine de minutes contre Nantes, samedi dernier. Si l'ancienne du PSG vient à débuter, cela poussera Jule Brand sur le côté droit de l'attaque. Or, on a bien vu qu'à gauche, l'Allemande était dans son élément...

    La composition probable d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Heaps, Yohannes - Becho, Dumornay, Brand - Hegerberg

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    5 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 23 Mai 26 à 11 h 35

      Becho évidemment, et Chawinga rentrera si besoin vers la 60/70e

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    2. Avatar
      delest - sam 23 Mai 26 à 11 h 42

      au vu de l'équipe présentée je reste très dubitatif sur le milieu. Quand on connait le milieu et l'attaque de Barcelone mettre trois techniciennes au milieu me parait plus qu’hasardeux et ne comprends pas de laisser sur le banc Damaris et même Shrader deux battantes avec une technicienne qu'est Dumornay. Heads et Yohannes pouvant entrer si le Barça venait à mener avec 3 buts d'avance à la mi temps. J'espère me tromper

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    3. chignol
      chignol - sam 23 Mai 26 à 11 h 57

      Grrrmbllll... une nouvelle une fois en retard, O&L, je vais sérieusement finir par vous tirer les oreilles ! ☹️
      L'absence de Diani a déjà été annoncée en exclusivité par L'Equipe... hier soir !
      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Ol-lyonnes-prive-de-kadidiatou-diani-pour-sa-finale-de-ligue-des-champions-contre-le-barca/1677948

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    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 23 Mai 26 à 12 h 06

      Hello, plus de robot ! 😀
      Alors, je pense aussi que ce sera Vicky à droite, et Jule à gauche.
      Chacha ne devrait entrer que si l'on doit courir après le score, ce que je ne souhaite évidemment pas.
      Et comme écrit plus haut, je pense le choix de Yohannes osé, par rapport à celui de Damaris, surtout si l'on doit subir, et ce n'est pas impossible.

      A suivre donc......

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    5. Avatar
      brad - sam 23 Mai 26 à 12 h 07

      Brand jouait déjà à gauche en Allemagne , ici elle performe à ce poste , pourquoi ne pas la laisser à ce poste ? mais il est sûr que défensivement elle ferait un grand bien à Lawrence qui va jouer près de Renard si j'en juge les derniers matchs . Pour les autres postes Gigi est un grand garçon faisons lui confiance....

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