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Ada Hegerberg pour la finale de Ligue des champions FC Barcelone - OL Lyonnes.
Ada Hegerberg pour la finale de Ligue des champions FC Barcelone – OL Lyonnes. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Hegerberg (OL Lyonnes) : "Une fierté énorme d’être en Norvège"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ces dernières heures, les critiques sur la tenue de la finale de la Ligue des champions à Oslo sont allées bon train. En bonne représentante de son pays, Ada Hegerberg n'a pas voulu rentrer dans la polémique mais espère jouer un rôle samedi.

    De notre envoyé spécial à Oslo.

    À son visage et son sourire, on a compris que l’émotion l’avait envahi depuis plusieurs heures déjà. En posant le pied sur le sol norvégien, Ada Hegerberg s’est transformée en guide touristique pour ses coéquipières d’OL Lyonnes. Depuis trois semaines, l’excitation avait logiquement pris possession de l’attaquante, tout comme Ingrid Engen. Mais il y a une différence entre l’imaginer et le vivre. Ce samedi (18h), la Norvégienne sera forcément au centre des attentions à l’Ullevaal Stadion d’Oslo.

    Si Caroline Graham Hansen sera dans le camp d’en face, la Ballon d’Or 2018 reste une attraction à elle seule. Il n’y avait qu’à entendre le son de sa voix pour comprendre que cette veille de match est particulière. "C'est une finale de Ligue des champions, c'est une fierté énorme d'être là avec ma compatriote Wendie (Renard) (sourires). On partage 12 ans en club, le fait d'être là dans mon pays, en Norvège avec Wendie, de montrer mon beau club à la Norvège, c'est quelque chose d'extra. Après, ça reste une finale de Ligue des champions et en soi même ça c'est fantastique, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais qualifier."

    "Important d'avoir ce type d'évènements et d'engagements"

    Dans ce rêve enchanté, quelques critiques sont néanmoins apparues ces dernières heures suite à certaines déclarations des joueuses du FC Barcelone. En cause ? Le choix de jouer une finale de Ligue des champions dans un stade 26 000 places et dans un pays qu’il est difficile de rejoindre. Interrogée sur ces déclarations, notamment d’Aitana Bonmatí, Ada Hegerberg n’a pas voulu polémiquer, mais a plutôt mis en avant ce que pouvait amener un tel événement. "Il y a quelques petites filles qui sont en train de devenir des joueuses de football et je vois que c'est un énorme pas. Je pense que c'est important d'avoir ce genre d'engagement pour pouvoir investir tout le temps dans notre sport, investir dans plusieurs stades pour que la nouvelle génération puisse s’entraîner dans de meilleures conditions."

    Comme toujours, la Ballon d’Or reste un étendard du développement du foot féminin. En soulevant le trophée samedi soir (18h), elle permettrait sûrement de faire un pas supplémentaire dans cette évolution.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      undeuxtrois - ven 22 Mai 26 à 20 h 05

      Toujours très classe dans ses déclarations, avec un hommage appuyé à Wendie, et ne se laisse pas avoir par cette pseudo-polémique autour du stade. Bravo.

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