Ce samedi, OL Lyonnes affronte le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions. A Oslo, la formation catalane devrait être au complet, même s'il reste des interrogations pour Caroline Graham Hansen et Irene Paredes.

De notre envoyé spécial à Oslo.

Encore vingt-quatre heure avant de connaitre le successeur d'Arsenal au palmarès de la Ligue des champions. Et difficile de faire mieux comme finale à Oslo pour l'édition. Comme il y a quatre ans et comme il y a deux ans, OL Lyonnes et le FC Barcelone vont se disputer la couronne européenne pour la troisième fois dans ces années 2020. Pour le moment, le compteur affiche 1-1 et c'est aussi un message qui sera envoyé d'un côté comme de l'autre. Sans titre depuis 2022, les Lyonnaises veulent remonter sur le toit de l'Europe. Battues la saison passées, les Barcelonaises veulent reprendre leur dû. Une finale qui s'annonce donc haletante.

Toutes deux présentes à l'entraînement

Pour ce rendez-vous, Pere Romeu devrait compter sur un effectif au complet. Même s'il reste encore deux incertitudes. Touchées ces derniers temps, Caroline Graham Hansen et Irene Paredes ont fait le voyage jusqu'en Norvège et leur coach compte sur elles. "Elles semblent toutes les deux aller bien, ce qui est un soulagement. Caroline et Irene sont des super joueuses. Nous avons encore une séance d'entraînement avant la finale de demain, alors voyons comment elles terminent la séance, mais il y a de optimisme." Les deux joueuses du FC Barcelone se sont en tout cas entraînées ce vendredi à l'Ullevaal Stadion. Comme Ada Hegerberg et Ingrid Engen, difficile d'imaginer Graham Hansen faire l'impasse sur une finale à la maison.