Vicki Becho félicitée par les joueuses d’OL Lyonnes après son but contre le PSG (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

Après l'avoir longtemps réclamée, elles l'ont enfin obtenue. Un accord vient d'être trouvé entre le syndicat des joueuses et les représentants des clubs sur la fameuse convention collective.

Après plusieurs années de discussions interminables, le football féminin français va enfin disposer d’une convention collective. L’UNFP et Foot Unis ont annoncé avoir trouvé un accord pour sa mise en place à compter du 1er juillet, concluant ainsi trois ans de négociations entre les représentants des joueuses et ceux des clubs.

Les derniers points de blocage ont été levés lundi dans la matinée, notamment autour du droit à l’image des footballeuses. Ce dispositif prévoit une rémunération liée à l’utilisation de l’image des sportives professionnelles par leurs employeurs, un sujet sensible dans les échanges entre toutes parties.

Vincent Ponsot, directeur général d'OL Lyonnes, au cœur des négociations

Président de l’UNFP, David Terrier a salué un accord important pour l’avenir du football féminin hexagonal, estimant que celui-ci devait combler son retard sur plusieurs aspects sociaux et structurels. De son côté, le président de Foot Unis, Victoriano Melero, a évoqué un "acte fondateur" appelé à évoluer, encore, dans les prochaines années.

Du côté d’OL Lyonnes, Vincent Ponsot, directeur général et responsable du football professionnel féminin au sein du syndicat des clubs, a joué un rôle central dans les négociations. Il a notamment présenté cette convention collective comme un "outil de progrès" destiné à améliorer les conditions des joueuses professionnelles.

La tribune de Wendie Renard et des capitaines de Première Ligue

Cette avancée intervient dans un contexte économique délicat pour le football français. Plusieurs équipes traversent des difficultés financières, alors que les athlètes réclamaient depuis longtemps un cadre plus protecteur concernant les conditions de travail, la santé ou encore la sécurisation des carrières. Dans une tribune parue dans L’Équipe en avril dernier, les capitaines de Première Ligue, Wendie Renard en tête, avaient fait part de leur incompréhension et de leur mécontentement vis-à-vis de la longueur de la procédure. Elles ont, enfin, eu gain de cause.