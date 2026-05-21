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Ernest Nuamah lors de Mexique - Ghana
Ernest Nuamah lors de Mexique – Ghana (Photo by Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ghana : Ernest Nuamah ira-t-il au Mondial ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Le Ghana disputera vendredi un match amical face au Mexique. Ernest Nuamah n'est pas dans le groupe des 22 joueurs retenus, mais ses chances de participer ne sont pas évanouies pour autant.

    Revenu début mai à la compétition, Ernest Nuamah s'est donné une chance de participer à la Coupe du monde. Certes, son temps de jeu cette saison est très faible. Seulement 32 minutes en trois rencontres à cause d'une rupture du ligament croisé en avril 2025 et de complications à sa reprise. Mais il a pu monter en puissance en jouant 6, 7 et 19 minutes lors des trois dernières journées de Ligue 1.

    Alors l'ailier lyonnais sera-t-il de l'aventure américaine cet été ? Mercredi, le Ghana a annoncé une liste de 22 éléments retenus pour un match de préparation contre le Mexique. Ils joueront ce vendredi face aux Mexicains. Les joueurs appelés sont pour la grande majorité en stage depuis dimanche en vue de ce duel amical.

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    Dans le groupe, pas de trace d'Ernest Nuamah. Est-ce la fin des illusions pour l'attaquant de 22 ans, lui qui pourrait prendre part à son premier Mondial ? Pas forcément, car le sélectionneur Carlos Queiroz peut convoquer encore quatre autres footballeurs. L'international ghanéen (18 capes, 4 buts) n'est donc pas à l'abri d'une bonne surprise.

    Et s'il n'est pas dans l'effectif pour affronter le Panama (18/06), l'Angleterre (23/06) et la Croatie de Duje Caleta-Car (27/06), il se consolera en bénéficiant d'une préparation complète en club. Un moindre mal après plus d'un an loin des terrains. Mais ce n'est évidemment pas le rêve du natif de Kumasi, qui compte bien représenter son pays aux États-Unis.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - jeu 21 Mai 26 à 10 h 48

      Tous ceux qui tentent de faire la liste du Ghana en tout cas ils le prennent dans la liste des 26, mais très souvent pour faire le nombre et non pas pour être titulaire

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