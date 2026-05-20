Meilleure joueuse en France, Melchie Dumornay peut rêver du Ballon d'Or. L'Haïtienne espère atteindre cette récompense individuelle par le biais des résultats collectifs.

Ces dernières semaines, Melchie Dumornay a remporté deux trophées de meilleure joueuse. Celui remis par l'UNFP, et le second par la LFFP. La milieu de terrain est donc la "MVP" de la saison en France. Il faut dire que OL Lyonnes survole les compétitions nationales, et est en route vers un triplé Coupe de France, de la Ligue et championnat. Il faudra néanmoins encore valider la D1 la semaine prochaine contre le Paris FC.

Une reconnaissance appréciée par l'Haïtienne. Qui n'en oublie pas ses coéquipières. "Ça me fait plaisir que vous ayez remarqué que je mets le collectif au premier plan. Pour moi, ça compte énormément. Je sais que je ne peux pas remporter ces distinctions sans le groupe, nous a-t-elle confié mardi. Je mérite de les obtenir, et je sais que d'autres vont venir. Maintenant, je vais poursuivre dans cette voie, travailler et rester au service de l'équipe."

"Beaucoup de monde m'en parle"

Avec tout ça, Melchie Dumornay peut-elle prétendre au Ballon d'Or ? Dans un exercice sans Coupe du monde ni Euro, c'est peut-être son année. Beaucoup de choses dépendront sûrement de la finale de la Coupe d'Europe samedi. Un choc face au FC Barcelone de la triple lauréate, Aitana Bonmatí. Un grand rendez-vous pour les prétendantes à la précieuse statuette.

La Lyonnaise y pense, évidemment, mais cela n'occulte pas la quête d'une première Ligue des champions pour elle. "J'ai du mal à le sortir de ma tête car beaucoup de monde m'en parle. Mais pour moi, ce n'est pas une obsession, contrairement aux titres avec le club. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je mets l'accent sur ce qu'on réalise ensemble. Certes j'ai gagné des prix individuels, mais on est nombreuses à les mériter ici", affirmait-elle. L'ancien Rémoise sera en tout cas très scrutée à Oslo, et sans doute étroitement surveillée par ses adversaires.