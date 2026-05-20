Barcelone - OL Lyonnes : reprise d'une rivalité

Samedi, OL Lyonnes affrontera pour la 6e fois le FC Barcelone. Deux équipes qui ont glané presque toutes les Ligue des champions depuis dix ans. Une finale en guise d'apothéose de la saison pour cette rivalité unique en Europe.

Entre les deux clubs, l'histoire est assez récente. Et pourtant, le choc qui s'annonce samedi entre OL Lyonnes et Barcelone promet d'être le sommet de la saison en Europe. Pour la sixième fois depuis 2018, les deux formations, actuellement les meilleures du continent, vont se défier en Ligue des champions. Ce sera même la quatrième finale entre ces deux protagonistes depuis 2019. Puisqu'ils se sont partagé presque toutes les coupes depuis une décennie (seul Arsenal en a pris une en 2025), il est légitime d'évoquer ce qui ressemble de plus en plus à une immense rivalité.

Pour l'instant, les Françaises mènent 2 à 1 grâce aux succès en 2019 et 2022 (3-1 et 4-1), mais les Espagnoles ont frappé un grand coup en 2024, la confrontation la plus récente (2-0). "Des choses ont changé depuis. On va affronter une belle formation avec des Ballons d'Or et des footballeuses de classe mondiale. Mais on a également du répondant, un collectif, martèle Wendie Renard avant cette affiche. Le plan est clair."

Le souvenir malheureux de Bilbao

La défenseure a tout connu, et sait ce que représenterait une victoire contre les Catalanes. "Il est souvent question de rivalité, et il est vrai que c'est une grande institution. Elles ont des joueuses de qualité, mais nous aussi, valide sa camarade Selma Bacha. On se respecte, mais il y a un seul trophée, et il sera pour celui qui a le plus faim. Ainsi que sur l'efficacité."

Les Lyonnaises comptent bien montrer un meilleur visage qu'il y a deux ans à Bilbao. "On sait qu'on va se mesurer à un adversaire qui a fait une très bonne saison. Il a remporté ce titre plusieurs fois (trois). On veut faire mieux que lors de notre précédent affrontement, clame Melchie Dumornay, qui était titulaire lors de ce rendez-vous manqué. Ce n'est pas une revanche, mais plutôt l'envie de montrer qu'on a passé un cap."

Pour cela, OL Lyonnes s'appuiera sur un élément qui connaît parfaitement le FC Barcelone. En recrutant Jonatan Giráldez, qui a travaillé cinq ans au club, il espère avoir pris le coach capable de lui faire franchir ce cap. Comme il a pu le faire au Barça, qu'il a mené à deux Ligue des champions. "On a parlé du jeu. C'est là-dessus que je suis revenu. Ce jour-là (en 2024), tactiquement, les Barcelonaises ont mieux joué, se souvient l'entraîneur. Je suis privilégié d'avoir la chance de disputer la finale. Je ne sais pas si connaître les joueuses adverses est un avantage, car chaque rencontre est différente."

Le Barça en favori, OL Lyonnes veut faire mentir les pronostics

Les observateurs et les bookmakers estiment les protégées de Pere Romeu favorites de ce duel. Il faut dire qu'elles vont vivre une sixième finale de rang dans l'épreuve, pour trois triomphes depuis 2021. "Je ne lis pas ce qui se dit car je m'en fous. Il faut agir sur le terrain, pas seulement parler. Mais tant mieux, j'aime bien ce rôle d'outsider. C'était pareil à Turin et on avait gagné (en 2022). Là, ce sera peut-être la même chose. On veut l'emporter, on est ambitieuses. Nous avons travaillé toute la saison pour ce genre de défi, rappelle Selma Bacha. On est bien, en confiance. On n'aura pas le droit à l'erreur. Mais il ne faudra pas se mettre trop de pression, ça reste du football, du plaisir." En espérant que les Lyonnaises "kiffent" le 29 mai sur les coups de 20 heures.