Amené à intervenir ponctuellement auprès du groupe professionnel de l'OL depuis le début de l'année, Olivier Magne a annoncé la fin de sa mission. Il œuvrait notamment à la préparation mentale.

Quel a été son impact précis dans la deuxième partie de saison lyonnaise ? Difficile à décrire objectivement si l'on n'est pas à l'intérieur du groupe. En attendant, Olivier Magne intervenait de manière ponctuelle auprès de l'effectif professionnel rhodanien. Avec son binôme Raphaël Homat, il occupait un rôle de préparateur mental depuis janvier 2026. L'ancien rugbyman international a officialisé la fin de sa mission mardi.

Il se consacrait notamment à l'optimisation de la performance individuelle et collective, tout en œuvrant auprès du staff technique et des dirigeants en délivrant des "conseils stratégiques" dans ce domaine.

Bilan peu reluisant

Certains résultats peuvent interroger sur la réussite de cette collaboration. Les deux revers face à Toulouse (2-1) et Lens (0-4), par exemple pour conclure l'exercice 2025-2026, alors que l'OL avait son destin en main pour accrocher le podium. Paulo Fonseca lui-même a indiqué dans L'Équipe qu'il "sentait que nous n'étions pas suffisamment forts mentalement."

Olivier Magne, lui, a qualifié cette expérience "d'intense et de passionnante". Il se dit "fier du travail accompli sur l’exigence mentale et la cohésion." En conclusion, l'homme de 53 ans affirme être "très heureux d'avoir apporté (s)a pierre à l'édifice cette saison."