Amené à intervenir ponctuellement auprès du groupe professionnel de l'OL depuis le début de l'année, Olivier Magne a annoncé la fin de sa mission. Il œuvrait notamment à la préparation mentale.
Quel a été son impact précis dans la deuxième partie de saison lyonnaise ? Difficile à décrire objectivement si l'on n'est pas à l'intérieur du groupe. En attendant, Olivier Magne intervenait de manière ponctuelle auprès de l'effectif professionnel rhodanien. Avec son binôme Raphaël Homat, il occupait un rôle de préparateur mental depuis janvier 2026. L'ancien rugbyman international a officialisé la fin de sa mission mardi.
Il se consacrait notamment à l'optimisation de la performance individuelle et collective, tout en œuvrant auprès du staff technique et des dirigeants en délivrant des "conseils stratégiques" dans ce domaine.
Bilan peu reluisant
Certains résultats peuvent interroger sur la réussite de cette collaboration. Les deux revers face à Toulouse (2-1) et Lens (0-4), par exemple pour conclure l'exercice 2025-2026, alors que l'OL avait son destin en main pour accrocher le podium. Paulo Fonseca lui-même a indiqué dans L'Équipe qu'il "sentait que nous n'étions pas suffisamment forts mentalement."
Olivier Magne, lui, a qualifié cette expérience "d'intense et de passionnante". Il se dit "fier du travail accompli sur l’exigence mentale et la cohésion." En conclusion, l'homme de 53 ans affirme être "très heureux d'avoir apporté (s)a pierre à l'édifice cette saison."
Tu parles d´une contribution...aucun mental sur les matches décisifs de la saison (C3, CDF et fin de championnat).
Encore un qui aura pris un beau chèque pour pas grand chose!
emploi fictif
S'il suffisait d'un préparateur mental pour finir sur le podium, ça serait bien facile à faire !
Aucun préparateur ne remplacera l'expérience des joueurs et surtout le vécu de situations difficiles.
Quand on prend des plus ou moins jeunes qui n'ont jamais joué à ce niveau ce n'est pas étonnant de les voir lâcher à un moment. Et si ce n'est pas mentalement, c'est physiquement.
Plous wane.
Si c'était si simple : tout le monde en a ! Donc "ça s'annule". Et ne pas oublier qu'en face, il y a un adversaire. Il ne suffit pas d'être préparé, en face aussi ils le sont, et il faut bien un vainqueur. N'oublions pas non plus les excellentes séries.
Et puis une équipe peut aussi être déstabilisée tactiquement. Les torts sont toujours partagés, quand ils existent.
Tape-toi l'accent english du bonhomme...
Il se dit "fier du travail accompli sur l’exigence mentale et la cohésion."
C'est une farce ?
L'équipe termine par deux sabordages en se faisant hara kiri et il est tout content de son boulot le gars !
Je me demandais ce qu'il venait faire ici , je n'ai toujours pas compris .
Au revoir et pas merci .
Ça va faire tache dans son CV. J'aimerais connaitre les émoluments de Magne et Congré ? Là franchement le club qui doit faire des économies s'est planté royalement.
deux belles erreurs de casting , ils en retiendront la leçon je pense
Seul les joueurs pourront parler de son apport , est ce que Abner n'en a pas bénéficier ? parce qu'il est apparu nombre de fois titulaire à monter sur Nicolas , pour lui c'était ascendant par rapport a son début de saison .
Moi j'y ai cru , je me suis trompé , enfin il faudrait connaitre la raison de son départ , parce qu'en parlant de combat lui connait, même les anglo-saxons , ça c'est pour les plus jeunes....
C'était une demande de Fonseca. Ben oui il fallait bien combler le déficit en la matière de ce dernier.