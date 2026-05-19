OL : Molebe et Gomes Rodriguez convaincants en Ligue 2

Prêtés cet hiver à Montpellier et à Annecy, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ont vécu deux expériences positives à l'échelon inférieur.
Il faut passer par là, parfois, avant de réussir une grande carrière. En manque de temps de jeu à l’Olympique lyonnais, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez sont allés voir si l’herbe n’était pas plus verte ailleurs, en Ligue 2. Prêtés respectivement à Montpellier et à Annecy, ils sont parvenus à se montrer, et ont globalement réussi leur aventure dans l’antichambre de l’élite.
Molebe titulaire sur les six derniers matchs de la saison
Enzo Molebe avait rejoint Montpellier, concurrent pour la montée. Si le club héraultais a rencontré quelques difficultés et a manqué de régularité pour pouvoir prétendre à une place dans le top 5, le jeune attaquant de 18 ans est monté en puissance au fil des semaines. Il a joué ses premières minutes en Ligue 2 à Geoffroy-Guichard début février. Entrant régulièrement en cours de match, il a connu quelques difficultés à ses débuts, notamment dans la connexion avec ses partenaires. Son premier but chez les professionnels, à Nancy (3-0), a définitivement lancé son aventure au MHSC. Passeur décisif le match suivant à Laval (2-0), il connaît sa première titularisation face à Troyes (2-2), début avril.
Depuis, il n’a plus quitté le onze de Zoumana Camara. Titulaire sur l’aile gauche, il a encore marqué, face à Grenoble cette fois, d’une splendide frappe du droit. Il finit son passage avec deux réalisations et une passe décisive en douze matchs, ce qui est un bilan honorable. Le MHSC n’a pas répondu aux attentes, et a terminé à la huitième place.
Gomes Rodriguez intéressant avec le FC Annecy
Alejandro Gomes Rodriguez, lui, a mis plus de temps à être décisif avec Annecy. Prêté en Haute-Savoie, il s’est rapidement montré intéressant lors de ses entrées en jeu, où il apportait beaucoup de dynamisme et de courses, avec et sans ballon. Dans une équipe joueuse, entraînée par Laurent Guyot, il a vite été propulsé titulaire, le plus souvent sur le côté gauche de l’attaque annécienne. Il a fini la saison dans un rôle de remplaçant qui semble lui convenir parfaitement pour le moment.
L'Anglais de 18 ans a réalisé sa première passe décisive à Nancy (5-1), avant de marquer son premier but lors du match suivant, face à Pau (5-1). Il a aussi marqué lors du dernier match de la saison, ce week-end. Annecy jouait sa place dans le top 5, pour pouvoir disputer les barrages, face à Rodez. Entré en jeu en seconde période, le natif de Caracas, au Venezuela, a réduit le score mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens (1-2).
Comme Molebe, il termine son passage en Ligue 2 avec deux buts et une passe décisive. L’empreinte visuelle et sur le jeu qu’il laisse est encore plus intéressante encore. Annecy a terminé la saison juste devant le MHSC, à la septième position.
Les deux joueurs vont désormais rentrer dans le Rhône, et devraient faire partie du groupe lyonnais qui débutera la préparation cet été. Avant de voir ce que le staff de Paulo Fonseca et les dirigeants ont prévu pour eux. Il n’est pas exclu qu’ils repartent en prêt pour une saison encore.
Bonjour à tous,
Avec Molebe, Gomes Rodriguez, Fofana et Moreira à l'aile gauche le vol de l'OL risque d'être déséquilibré si les quatre restent.
Donc de nouveaux prêts ou de possibles...ventes sont prévisibles.
Mais qui en fera les frais ?
Gérard
"Allez l'OL" pour toujours et une immense pensée pour "Nanard" et pour le "Petit Prince de Gerland "qui est devenu "Roi de Lyon" !
Bonjour Gérard,
L'un des deux au moins devrait pouvoir jouer à droite, pour centrer sur son bon pied.
Ils aspirent pour l'instant à être numéro 2 ou 3 au poste, c'est déjà bien.
"Convaincants" c'est vite dit, un peu de mal a voir de la place pour les 2 chez nous
1 des 2 éventuellement et encore
Pour moi ils font partis des "variables d'ajustements" si on n'arrive pas a vendre pour la somme espérée les autres joueurs
J'espère qu'ils auront la meilleure solutions pour leur carrière
C'est des 9 et ils ont plutôt joué sur le côté...
En remplaçant en 9, si ça peut éviter d'aller chercher je ne sais qui je ne sais où, pourquoi pas?
Pour l'instant, c'est quand même compliqué vu leurs niveaux... Même dans la rotation, ils vont perdre leur temps, car ils ne joueront jamais.
Après un déclic et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer quand on voit la trajectoire d'Himbert... Ils peuvent aussi avoir une éclosion tardive à la Lepaul et ses 26 ans à Rennes.
Pas facile la post-formation....
Alejendro peut revenir une saison au FECE ANNECY....on va le recevoir les bras grands ouverts
Ils ont des stats faméliques dans des clubs de L2, je ne vois pas trop comment on peut parler de prêts"convaincants" (sauf si le but du jeu est de se convaincre qu'il faut les vendre).