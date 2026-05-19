OL : Molebe et Gomes Rodriguez convaincants en Ligue 2

Prêtés cet hiver à Montpellier et à Annecy, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ont vécu deux expériences positives à l'échelon inférieur.

Il faut passer par là, parfois, avant de réussir une grande carrière. En manque de temps de jeu à l’Olympique lyonnais, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez sont allés voir si l’herbe n’était pas plus verte ailleurs, en Ligue 2. Prêtés respectivement à Montpellier et à Annecy, ils sont parvenus à se montrer, et ont globalement réussi leur aventure dans l’antichambre de l’élite.

Molebe titulaire sur les six derniers matchs de la saison

Enzo Molebe avait rejoint Montpellier, concurrent pour la montée. Si le club héraultais a rencontré quelques difficultés et a manqué de régularité pour pouvoir prétendre à une place dans le top 5, le jeune attaquant de 18 ans est monté en puissance au fil des semaines. Il a joué ses premières minutes en Ligue 2 à Geoffroy-Guichard début février. Entrant régulièrement en cours de match, il a connu quelques difficultés à ses débuts, notamment dans la connexion avec ses partenaires. Son premier but chez les professionnels, à Nancy (3-0), a définitivement lancé son aventure au MHSC. Passeur décisif le match suivant à Laval (2-0), il connaît sa première titularisation face à Troyes (2-2), début avril.

Depuis, il n’a plus quitté le onze de Zoumana Camara. Titulaire sur l’aile gauche, il a encore marqué, face à Grenoble cette fois, d’une splendide frappe du droit. Il finit son passage avec deux réalisations et une passe décisive en douze matchs, ce qui est un bilan honorable. Le MHSC n’a pas répondu aux attentes, et a terminé à la huitième place.

Gomes Rodriguez intéressant avec le FC Annecy

Alejandro Gomes Rodriguez, lui, a mis plus de temps à être décisif avec Annecy. Prêté en Haute-Savoie, il s’est rapidement montré intéressant lors de ses entrées en jeu, où il apportait beaucoup de dynamisme et de courses, avec et sans ballon. Dans une équipe joueuse, entraînée par Laurent Guyot, il a vite été propulsé titulaire, le plus souvent sur le côté gauche de l’attaque annécienne. Il a fini la saison dans un rôle de remplaçant qui semble lui convenir parfaitement pour le moment.

L'Anglais de 18 ans a réalisé sa première passe décisive à Nancy (5-1), avant de marquer son premier but lors du match suivant, face à Pau (5-1). Il a aussi marqué lors du dernier match de la saison, ce week-end. Annecy jouait sa place dans le top 5, pour pouvoir disputer les barrages, face à Rodez. Entré en jeu en seconde période, le natif de Caracas, au Venezuela, a réduit le score mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens (1-2).

Comme Molebe, il termine son passage en Ligue 2 avec deux buts et une passe décisive. L’empreinte visuelle et sur le jeu qu’il laisse est encore plus intéressante encore. Annecy a terminé la saison juste devant le MHSC, à la septième position.

Les deux joueurs vont désormais rentrer dans le Rhône, et devraient faire partie du groupe lyonnais qui débutera la préparation cet été. Avant de voir ce que le staff de Paulo Fonseca et les dirigeants ont prévu pour eux. Il n’est pas exclu qu’ils repartent en prêt pour une saison encore.