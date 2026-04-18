Pour son 10e match avec Annecy, Alejandro Gomes Rodríguez a signé une passe décisive lors du festival de son équipe en Ligue 2. Les Annéciens ont gagné 5 à 1 à Nancy.

C'était la fête du côté d'Annecy. Vendredi soir, lors de la 31e journée de Ligue 2, les hommes de Laurent Guyot ont largement battu Nancy à l'extérieur. Un succès 5 à 1 acquis notamment grâce aux quatre buts marqués avant l'heure de jeu. Remplaçant au coup d'envoi, Alejandro Gomes Rodríguez est alors entré sur la pelouse à 20 minutes du terme.

L'attaquant prêté par l'Olympique lyonnais fêtait sa 10e apparition avec les Annéciens, où il évolue depuis l'hiver dernier. Et il a profité de ce festival pour se montrer décisif. Il a offert un caviar à Antoine Larose, à la conclusion d'un joli contre pour le 5 à 1. C'est la première fois qu'il se signale ainsi en L2. Il avait déjà marqué un but en professionnel, contre le PAOK en Ligue Europa, avec l'OL.

Molebe buteur contre Grenoble

Voilà qui devrait mettre l'Anglais en confiance, lui qui alterne entre présence dans le 11 et mise sur le banc. Il a participé à l'ensemble des rencontres de son équipe depuis février, mais avec un temps de jeu disparate. L'international U20 (une cape) a cependant toujours le droit à au moins 20 minutes par affiche. Il compte quatre titularisations à ce jour, dans une formation qui peut encore rêver des barrages d'accession en Ligue 1.

Toujours dans l'antichambre de l'élite, Enzo Molebe a lui marqué pour la deuxième fois avec Montpellier. Le MHSC a dominé Grenoble 2 à 1, et le Rhodanien a participé aux 64 premières minutes. Il avait déjà trouvé la faille en mars face à Nancy. Il a enchaîné une troisième titularisation de rang.