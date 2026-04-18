PSG : vers un forfait de Nuno Mendes face à l'OL

Sorti sur blessure contre Liverpool mardi, Nuno Mendes ne devrait pas être de la partie contre l'OL. Le latéral du PSG est à l'infirmerie.

Six absents du côté de l'OL, c'est beaucoup avant d'affronter le PSG. Surtout qu'en face, le leader de Ligue 1 sera presque au complet. On constate néanmoins un élément majeur du côté de l'infirmerie. En effet, le club de la capitale a annoncé ce samedi que Nuno Mendes "poursuivait son travail en salle". Cela signifie qu'il sera très probablement absent dimanche pour le choc en clôture de la 30e journée (20h45).

Doué et Ruiz présents

Le latéral gauche, capable de percer les défenses, sera un atout en moins pour les Parisiens. Il s'est blessé mardi lors de la qualification en Ligue des champions contre Liverpool (2-0). Cependant, les hommes de Luis Enrique ont d'autres arguments à opposer aux Lyonnais. À commencer par Désiré Doué. Le Français sera-t-il titulaire ? Peut-être pas, car lui aussi est sorti prématurément face aux Reds. Néanmoins, l'ancien Rennais devrait être dans le groupe.

Il n'est pas annoncé dans le point médical des Francilliens. Ces derniers vont en plus compter sur le retour de Fabian Ruiz. "Il est bien, il a fait tout l'entraînement. Demain (dimanche), si tout est normal, il sera dans l'équipe et il jouera pour la première fois depuis sa blessure", a prévu l'entraîneur espagnol. Le PSG arrive donc en forme, avec pratiquement toutes ses forces vives, pour défier les Rhodaniens. Seul le jeune Quentin Ndjantou accompagne Nuno Mendes chez les blessés.