Actualités
Nuno Mendes , joueur du PSG
Nuno Mendes , joueur du PSG (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

PSG : vers un forfait de Nuno Mendes face à l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Sorti sur blessure contre Liverpool mardi, Nuno Mendes ne devrait pas être de la partie contre l'OL. Le latéral du PSG est à l'infirmerie.

    Six absents du côté de l'OL, c'est beaucoup avant d'affronter le PSG. Surtout qu'en face, le leader de Ligue 1 sera presque au complet. On constate néanmoins un élément majeur du côté de l'infirmerie. En effet, le club de la capitale a annoncé ce samedi que Nuno Mendes "poursuivait son travail en salle". Cela signifie qu'il sera très probablement absent dimanche pour le choc en clôture de la 30e journée (20h45).

    Doué et Ruiz présents

    Le latéral gauche, capable de percer les défenses, sera un atout en moins pour les Parisiens. Il s'est blessé mardi lors de la qualification en Ligue des champions contre Liverpool (2-0). Cependant, les hommes de Luis Enrique ont d'autres arguments à opposer aux Lyonnais. À commencer par Désiré Doué. Le Français sera-t-il titulaire ? Peut-être pas, car lui aussi est sorti prématurément face aux Reds. Néanmoins, l'ancien Rennais devrait être dans le groupe.

    Il n'est pas annoncé dans le point médical des Francilliens. Ces derniers vont en plus compter sur le retour de Fabian Ruiz. "Il est bien, il a fait tout l'entraînement. Demain (dimanche), si tout est normal, il sera dans l'équipe et il jouera pour la première fois depuis sa blessure", a prévu l'entraîneur espagnol. Le PSG arrive donc en forme, avec pratiquement toutes ses forces vives, pour défier les Rhodaniens. Seul le jeune Quentin Ndjantou accompagne Nuno Mendes chez les blessés.

    à lire également
    Ernest Nuamah lors de Montpellier - OL
    OL : Ernest Nuamah espéré contre Auxerre

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Nuno Mendes , joueur du PSG
    PSG : vers un forfait de Nuno Mendes face à l'OL 14:20
    Ernest Nuamah lors de Montpellier - OL
    OL : Ernest Nuamah espéré contre Auxerre 13:30
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    OL : Paulo Fonseca laudatif à l'égard de Dominik Greif 12:40
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce samedi 11:50
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Le PSG ou l'OL, a priori, il n'y aura pas d'entre-deux 11:00
    Les joueurs de l'OL saluant leurs supporters à Angers
    Ligue 1 : le calendrier, l'OL veut passer outre 10:10
    Lindsey Horan avec les Etats-Unis face à l'Allemagne
    OL Lyonnes : les Américaines gagnent la belle face au Japon 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Miné par les blessures, l'OL aura besoin d'un grand collectif face au PSG 08:45
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL - Lens : la dernière journée également décalée par la LFP 08:00
    Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
    OL : Kango a rendu visite à son club formateur 07:30
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : le multiplex chamboulé, Toulouse - OL le 10 mai à 21h 17/04/26
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    Pour PSG - OL, Clinton Mata va fêter sa 500e en carrière 17/04/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Ligue 1 : Fonseca (OL) favorable à l'aménagement des calendriers des équipes européennes 17/04/26
    Le défenseur de l'OL, Clinton Mata en conférence de presse le 26 avril 2024
    Mata avant PSG - OL : "C'est un rouleau compresseur" 17/04/26
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    Les États-Unis de Lindsey Heaps et Lily Yohannes pour la belle face au Japon 17/04/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Fonseca (OL) : "Le PSG est dans sa meilleure période" 17/04/26
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    PSG - OL : Tolisso forfait, le groupe lyonnais encore diminué 17/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut