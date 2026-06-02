À l’heure des derniers choix, Pape Thiaw a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour disputer la Coupe du monde 2026 avec le Sénégal. Sans surprise, Moussa Niakhaté sera bien de la partie.

Cela ne faisait aucun doute, mais personne n’est à l’abri d’une blessure qui arriverait au pire des moments. Pour le moment, Moussa Niakhaté touche du bois. Malgré une saison héritante, le défenseur de l’OL a été épargné par les pépins physiques et sera donc bien présent à la Coupe du monde 2026. Lundi, Pape Thiaw a dévoilé le nom des 26 joueurs qui représenteront le Sénégal à compter du 11 juin prochain, date du lancement du Mondial nord-américain. Sans surprise, le Lyonnais a bien été retenu, après avoir vu son temps de jeu géré lors de l’amical contre les États-Unis. Il sera notamment accompagné par Mamadou Sarr, ancien central de l’OL aujourd’hui à Chelsea.

De grandes chances de sortir du groupe I

Champions d’Afrique, même si la décision définitive se fait toujours attendre, les Lions de la Téranga espèrent réaliser un joli tournoi. Il faudra pour cela déjà se sortir du groupe I dans lequel se trouvent l’équipe de France, mais aussi la Norvège et l’Irak. Mais avec deux équipes qualifiées par groupe et les huit meilleurs troisièmes, cette mission ne semble pas impossible pour Moussa Niakhaté et les siens.