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Ernest Nuamah à la CAN 2024 lors de Ghana - Cap-Vert
Ernest Nuamah à la CAN 2024 lors de Ghana – Cap-Vert (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Ernest Nuamah (OL) bien sélectionné avec le Ghana pour la Coupe du monde

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Présent dans un groupe de 28 pour un stage de préparation, Ernest Nuamah fait bien partie de la liste définitive du Ghana pour la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet).

    C’est une belle nouvelle qu'on n'attendait pas forcément du côté de Lyon. Malgré une saison très largement perturbée par sa grave blessure au genou, Ernest Nuamah verra bien la Coupe du monde 2026. L’ailier de l'OL figurait dans le groupe de 28 joueurs convoqués par le Ghana pour le stage de préparation des Black Stars avant le Mondial américain. Il fait bien partie de la liste définitive communiquée par le sélectionneur ghanéen, Carlos Queiroz.

    Une trentaine de minutes disputées en plus d'an

    Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche au printemps 2025 contre Lille, l'ancien de Nordsjaelland avait vu sa saison prendre fin brutalement. Pendant de longs mois, interminables, sa présence à la Coupe du monde est restée plus qu’incertaine. Mais l’international ghanéen a réussi à revenir à la compétition en cette fin d’exercice avec l’OL, ce qui a semblé suffisant pour convaincre le staff des Black Stars de l’intégrer au groupe pour ce stage de préparation.

    À seulement 22 ans, Ernest Nuamah va ainsi disputer la première Coupe du monde de sa carrière. Déjà bien installé dans la rotation de la sélection ces dernières années, l’ailier lyonnais, si il est en pleine possession de ses moyens, représente l’un des principaux atouts offensifs du Ghana. Les Black Stars, qualifiés pour la cinquième fois de leur histoire, espèrent retrouver les phases finales après leurs éliminations au premier tour en 2014 et en 2022.

    Dans le groupe L, ils affronteront le Panama (18 juin), l’Angleterre (23 juin) puis la Croatie (27 juin).

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    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - mar 2 Juin 26 à 9 h 00

      Je les vois pas sortir des groupes, ils finiront 3eme pour moi, mais pas parmi les meilleurs 3eme

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