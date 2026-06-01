Le Sénégal de Niakhaté chute contre les États-Unis

En marge de la Coupe du monde 2026, le Sénégal affrontait les États-Unis en amical dimanche soir. Les Lions de la Téranga se sont inclinés 3-2. Moussa Niakhaté n’a joué qu’une vingtaine de minutes.

L’air de la Coupe du monde est déjà là pour le Sénégal. Ayant posé pied à terre aux États-Unis, les Lions de la Téranga sont déjà plongés dans le tournoi et ce n’est pas le premier amical disputé dimanche soir qui a fait chuter l’excitation. Opposés à la sélection américaine, les Sénégalais se sont inclinés 3-2 à Charlotte malgré un doublé de Sadio Mané. À quinze jours du premier match contre les Bleus, les coéquipiers de Moussa Niakhaté, qui a joué 20 minutes en sortie de banc, joueront un deuxième amical contre l’Arabie saoudite, le mercredi 10 juin.

Yaremchuk et Gomes Rodriguez buteurs

Dans les autres matchs dominicaux, les attaquants prêtés à l’OL sur la deuxième partie de saison ont connu la victoire. Roman Yaremchuk a ouvert le score pour l’Ukraine contre la Pologne (victoire 2-0) tandis qu’Endrick est entré à la mi-temps dans la large victoire du Brésil sur le Panama (6-2). Enfin, Alejandro Gomes Rodriguez a terminé sa saison avec une victoire 6-1 des U18 anglais. L’attaquant a marqué un but et délivré une passe décisive face aux U19 de Chypre.