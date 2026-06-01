Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Le Sénégal de Niakhaté chute contre les États-Unis

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En marge de la Coupe du monde 2026, le Sénégal affrontait les États-Unis en amical dimanche soir. Les Lions de la Téranga se sont inclinés 3-2. Moussa Niakhaté n’a joué qu’une vingtaine de minutes.

    L’air de la Coupe du monde est déjà là pour le Sénégal. Ayant posé pied à terre aux États-Unis, les Lions de la Téranga sont déjà plongés dans le tournoi et ce n’est pas le premier amical disputé dimanche soir qui a fait chuter l’excitation. Opposés à la sélection américaine, les Sénégalais se sont inclinés 3-2 à Charlotte malgré un doublé de Sadio Mané. À quinze jours du premier match contre les Bleus, les coéquipiers de Moussa Niakhaté, qui a joué 20 minutes en sortie de banc, joueront un deuxième amical contre l’Arabie saoudite, le mercredi 10 juin.

    Yaremchuk et Gomes Rodriguez buteurs

    Dans les autres matchs dominicaux, les attaquants prêtés à l’OL sur la deuxième partie de saison ont connu la victoire. Roman Yaremchuk a ouvert le score pour l’Ukraine contre la Pologne (victoire 2-0) tandis qu’Endrick est entré à la mi-temps dans la large victoire du Brésil sur le Panama (6-2). Enfin, Alejandro Gomes Rodriguez a terminé sa saison avec une victoire 6-1 des U18 anglais. L’attaquant a marqué un but et délivré une passe décisive face aux U19 de Chypre. 

    à lire également
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes en tournée en Martinique
    1 commentaire
    1. Avatar
      JNDzeFirst - lun 1 Juin 26 à 10 h 06

      Lors du match USA-Sénégal il faut noter également la titularisation de Turner, remplacé à la 45ème. S'il est titulaire lors de la coupe du monde, ça pourrait nous aider à le vendre (aux US notamment).

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Sidney Govou avec l'OL Légendes
    OL Légendes en tournée en Martinique 09:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Le Sénégal de Niakhaté chute contre les États-Unis 08:45
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Coupe du monde 2026 : Pavel Sulc (OL) bien retenu dans les 26 de la Tchéquie 08:00
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Comment l'OL prépare sa stratégie des amicaux pour la Ligue des champions ? 07:30
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Académie : les U19 féminines font l'exploit contre le PSG et redeviennent championnes 31/05/26
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    Coupe du monde : Šulc (OL) absent du premier amical de la Tchéquie 31/05/26
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
    Heaps "fera toujours partie de la famille" OL Lyonnes 31/05/26
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    Après OL Lyonnes - PFC, le Parc OL passe en mode concert 31/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    Mercato : l’OL prêt à refaire un coup à la Moreira ? 31/05/26
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    Mercato : Fofana (OL) vraiment dans le viseur de Newcastle ? 31/05/26
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    Contre le Paris FC, OL Lyonnes a signé sa meilleure affluence cette saison 31/05/26
    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    Dans l'attente de la liste définitive, Nuamah (OL) espère "vivre un rêve d'enfant"à la Coupe du monde 31/05/26
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Bacha (OL Lyonnes) : "On tombe et on se relève" 31/05/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Lens
    Fonseca : "La 4e place est vraiment fantastique pour l’OL" 31/05/26
    Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
    Mercato : Nice prêt à tout pour détourner Boudache de l’OL ? 31/05/26
    Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    OL : Maitland-Niles, Tessmann, Tagliafico… que de déception ! 31/05/26
    Le PSG vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive
    Le sacre du PSG ne qualifie pas l’OL pour la Ligue des champions 31/05/26
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    Niakhaté, Šulc... Quelques internationaux lyonnais sur le pont ce dimanche 31/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut