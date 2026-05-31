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Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Dans l'attente de la liste définitive, Nuamah (OL) espère "vivre un rêve d'enfant"à la Coupe du monde

  • par David Hernandez

    • Actuellement présent dans une liste de 28 noms, Ernest Nuamah attend le couperet de lundi et la liste définitive des 26 Ghanéens retenus pour la Coupe du monde. Malgré une demi-heure de jeu avec l'OL, l'ailier entend "vivre un rêve d'enfant".

    Encore quelques heures de patience avant le grand dénouement. Si plusieurs sélections ont déjà dévoilé leur liste définitive de 26 éléments, le Ghana a joué les prolongations avec une première liste de 28 joueurs dévoilés il y a un peu plus d'une semaine. Mais, en ce lundi 1er juin, les Black Stars vont devoir trancher et sortir deux noms pour dévoiler les 26 qui se rendront de l'autre côté de l'Atlantique pour y disputer la Coupe du monde. Ernest Nuamah espère bien en être. "Participer à la plus grande scène du football mondial, la Coupe du monde, je suis tellement impatient de vous faire vivre tout ça. C'est mon rêve depuis l'enfance et maintenant, le moment est venu", a-t-il confié au média Joy Sports. Une déclaration qui laisse à penser que le choix de Carlos Queiroz a déjà été fait, même si aucune annonce officielle n'a encore été donnée.

    "Je voulais vous remercier pour vos prières"

    Quoi qu'il en soit, Ernest Nuamah reviendra de très loin s'il se rend aux États-Unis à compter du 11 juin prochain. Victime d'une rupture du ligament croisé en avril 2025, l'ailier de l'OL a mis plus d'un an pour revenir. Avec seulement une demi-heure de jeu en club cette saison, sa présence en sélection n'avait rien d'une formalité. Pourtant, il semble déjouer les pronostics, pour son plus grand plaisir.

    "Ça fait un an que je ne suis pas venu, mais c'est bien de voir que tout le monde est motivé, heureux et prêt à tout donner en compétition. (...) Je voulais juste vous remercier pour votre soutien et vos prières. J'ai été absent pendant un certain temps, et c'est grâce à vos prières que je suis là aujourd'hui. J'ai hâte de commencer. Je vais tout donner, comme toujours. Le défi sera difficile et je sais que le chemin à parcourir ne sera pas facile, mais avec du travail et du dévouement, nous allons accomplir quelque chose."

    Pour rappel, le Ghana fait partie des nations présentes dans le groupe L avec l'Angleterre, la Croatie de Duje Caleta-Car et le Panama.

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