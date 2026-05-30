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Dominik Greif concède le 3e but de l'OL contre le Paris FC
Dominik Greif concède le 3e but de l’OL contre le Paris FC (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pourquoi Dominik Greif (OL) n'a pas été appelé avec la Slovaquie en juin 

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • N'ayant plus joué avec la Slovaquie depuis novembre 2024, Dominik Greif ne retrouvera pas sa sélection cet été. Le nouvel entraîneur slovène s'en est expliqué.

    Après l'échec lors des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde, la Slovaquie a changé d'ère. Francesco Calzon n'est plus le sélectionneur depuis mi-mai. Il a été remplacé par Vladimír Weiss dans la foulée. Le nouvel entraîneur entame un nouveau cycle par deux matchs amicaux en juin face à Malte (01/06) et le Monténégro (05/06). Mais dans le groupe, on ne retrouve toujours pas de Dominik Greif.

    Pourtant performant cette saison avec l'OL, le gardien n'a plus porté le maillot de son pays depuis novembre 2024. Une histoire contrariée qui aurait pu prendre fin avant le changement de coach. Ce ne sera pas le cas en juin en tout cas, mais on semble aller vers de l'apaisement entre les deux parties.

    Greif excusé pour des raisons familiales

    En effet, Vladimír Weiss a confié le 21 mai dernier qu'il avait passé une trentaine de minutes au téléphone avec le portier de 29 ans. Il a révélé que le Lyonnais, ainsi que son concurrent Martin Dúbravka, avaient "demandé, pour la première fois, de ne pas être appelés pour des raisons de santé, personnelles et familiales. J'ai accédé à leur demande." Il a ensuite précisé qu'il s'agit d'une justification familiale pour Dominik Greif.

    Celui-ci verra donc son compteur bloqué à cinq capes, la première remontant à 2019. Cela évoluera-t-il en septembre prochain avec la Ligue des Nations ?

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    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - sam 30 Mai 26 à 13 h 47

      Si c'était vraiment une "raison familiale" l'appel aurait durer 5 minutes et basta

      Y'a forcément un probleme dans la fédération slovaque pour que les 2 gardiens principaux disent "non pas envie"

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - sam 30 Mai 26 à 13 h 48

      Ils ont un meilleur gardien en slovaquie ?
      C'est une blague .

      Signaler

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