Actualités
Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
Dominik Greif arrête le penalty lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : Paulo Fonseca laudatif à l'égard de Dominik Greif

  • par Gwendal Chabas

    • Homme fort de l'OL face à Lorient (2-0), Dominik Greif fait gagner des points à son équipe. Paulo Fonseca se montre dithyrambique à son égard.

    Où en serait l'OL sans Dominik Greif ? Évidemment, le portier s'appuie sur une défense devenue globalement plus solide en 2025-2026. Mais si les Rhodaniens disposent de telles statistiques, c'est aussi parce que le Slovaque se révèle être une excellente recrue. Avec 23 clean sheets en 43 affiches, l'Olympique lyonnais est à la pointe dans ce domaine. Et son numéro 1 en est un des grands artisans (14 apparitions sans prendre de but). Ce que Paulo Fonseca reconnaissait volontiers.

    "Il a prouvé qu'il avait beaucoup de qualités"

    Vendredi, interrogé sur le joueur de 29 ans, le Portugais s'est montré particulièrement positif à son sujet. "Cette saison, il a été très décisif dans de nombreuses rencontres. On a notre classement actuel car notre gardien fait de bonnes prestations. C'est vrai que durant un moment, il était moins bien, mais comme le reste de l'équipe. Il a prouvé qu'il avait beaucoup de qualités, a apprécié son coach. Au dernier match, il a été excellent."

    Il faudra un Dominik Greif au niveau de sa performance face à Lorient dimanche (2-0). Sa partition sera sans doute cruciale contre le PSG au Parc des Princes (20h45). Il peut s'attendre à être très sollicité par Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. À lui, et ses partenaires, de sortir le grand jeu.

    à lire également
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce samedi

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    OL : Paulo Fonseca laudatif à l'égard de Dominik Greif 12:40
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse avec les Bleues
    OL Lyonnes : les dernières internationales en lice ce samedi 11:50
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Le PSG ou l'OL, a priori, il n'y aura pas d'entre-deux 11:00
    Les joueurs de l'OL saluant leurs supporters à Angers
    Ligue 1 : le calendrier, l'OL veut passer outre 10:10
    Lindsey Horan avec les Etats-Unis face à l'Allemagne
    OL Lyonnes : les Américaines gagnent la belle face au Japon 09:25
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Miné par les blessures, l'OL aura besoin d'un grand collectif face au PSG 08:45
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL - Lens : la dernière journée également décalée par la LFP 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Steeve Kango (OL) face à Oscar Mingueza (Celta)
    OL : Kango a rendu visite à son club formateur 07:30
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : le multiplex chamboulé, Toulouse - OL le 10 mai à 21h 17/04/26
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    Pour PSG - OL, Clinton Mata va fêter sa 500e en carrière 17/04/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Ligue 1 : Fonseca (OL) favorable à l'aménagement des calendriers des équipes européennes 17/04/26
    Le défenseur de l'OL, Clinton Mata en conférence de presse le 26 avril 2024
    Mata avant PSG - OL : "C'est un rouleau compresseur" 17/04/26
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    Les États-Unis de Lindsey Heaps et Lily Yohannes pour la belle face au Japon 17/04/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Fonseca (OL) : "Le PSG est dans sa meilleure période" 17/04/26
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    PSG - OL : Tolisso forfait, le groupe lyonnais encore diminué 17/04/26
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 17/04/26
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    Avant PSG - OL, Sulc et Fofana en individuel, Tolisso vers un forfait ? 17/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut