OL : Paulo Fonseca laudatif à l'égard de Dominik Greif

Homme fort de l'OL face à Lorient (2-0), Dominik Greif fait gagner des points à son équipe. Paulo Fonseca se montre dithyrambique à son égard.

Où en serait l'OL sans Dominik Greif ? Évidemment, le portier s'appuie sur une défense devenue globalement plus solide en 2025-2026. Mais si les Rhodaniens disposent de telles statistiques, c'est aussi parce que le Slovaque se révèle être une excellente recrue. Avec 23 clean sheets en 43 affiches, l'Olympique lyonnais est à la pointe dans ce domaine. Et son numéro 1 en est un des grands artisans (14 apparitions sans prendre de but). Ce que Paulo Fonseca reconnaissait volontiers.

"Il a prouvé qu'il avait beaucoup de qualités"

Vendredi, interrogé sur le joueur de 29 ans, le Portugais s'est montré particulièrement positif à son sujet. "Cette saison, il a été très décisif dans de nombreuses rencontres. On a notre classement actuel car notre gardien fait de bonnes prestations. C'est vrai que durant un moment, il était moins bien, mais comme le reste de l'équipe. Il a prouvé qu'il avait beaucoup de qualités, a apprécié son coach. Au dernier match, il a été excellent."

Il faudra un Dominik Greif au niveau de sa performance face à Lorient dimanche (2-0). Sa partition sera sans doute cruciale contre le PSG au Parc des Princes (20h45). Il peut s'attendre à être très sollicité par Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. À lui, et ses partenaires, de sortir le grand jeu.