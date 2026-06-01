Buteur face au Monténégro ce lundi (5-0), Kenan Doganay, capitaine des U19 de l'OL, a participé à la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales de l'Euro U17 en Estonie.

Les Bleuets se sont bien repris. Défaits face à l’Italie (0-1) pour leur entrée en lice dans le tournoi, les joueurs de José Alcocer ont brillamment relevé la tête face au Danemark vendredi dernier (4-0), grâce à une seconde période de feu. Deuxième de la poule derrière le voisin transalpin, il ne restait plus qu’à finir le travail ce lundi face au Monténégro pour pouvoir accéder au dernier carré de la compétition. Avec beaucoup de sérieux, d’application et de maîtrise, les Bleuets ont accompli leur mission.

Encore 90 minutes pour Kenan Doganay, capitaine face au Monténégro

Titulaire face aux Danois après avoir joué une dizaine de minutes contre l’Italie, le capitaine des U19 de l’OL était une nouvelle fois aligné d'entrée dans l’entrejeu français, brassard au bras cette fois-ci. Bien lancée par Noah Loufoundou et Christ Batola, l’équipe de France menait déjà de deux buts à la mi-temps. Elle a ensuite déroulé dans le second acte, avec des buts de Mamadou Meïté et Joshua Dago, avant que son capitaine, Kenan Doganay, ne parachève ce beau succès français (5-0).

La Belgique pour une place en finale

Dans le même temps, l’Italie a partagé les points avec le Danemark (3-3), ce qui signifie que les Bleus terminent à la deuxième place de leur groupe. Aux portes de la finale, ils retrouveront la Belgique, qui a terminé en tête du groupe A. L’autre demi-finale opposera donc l’Italie à l’Espagne. Les deux rencontres auront lieu jeudi, en Estonie.