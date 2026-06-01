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Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg – OL (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

Plusieurs joueuses d’OL Lyonnes sont venues soutenir les U19

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, les U19 d’OL Lyonnes ont réussi l’exploit de battre le PSG et de s’offrir le titre de championnes de France. Le tout sous le regard de quelques aînées dont Wendie Renard.

    Il ne pouvait pas y avoir meilleur dénouement. Pourtant dos au mur après leur défaite à Nantes une semaine plus tôt, les U19 d’OL Lyonnes ont réussi à inverser la tendance dans la "finale" contre le PSG. Il fallait une victoire par au moins deux buts d’écart, les filles de Rachel Saïdi ont finalement gagné 4-1 pour que le spectacle soit total du côté de Meyzieu. Cela a donc donné des scènes de joie sur le synthétique majolan, mais aussi autour puisque le public avait répondu présent. Avec des invitées de marque pour l’occasion.

    Un soutien qui compte

    Deux jours après leur sacre en Première Ligue, plusieurs joueuses d’OL Lyonnes sont venues soutenir leurs cadettes. À la fin de la rencontre, on a ainsi pu voir Maïssa Fathallah recevoir les félicitations de certaines de ses coéquipières en pros. En béquilles, Kadidiatou Diani avait répondu présent, tout comme la capitaine Wendie Renard ou encore Vicki Becho. Liana Joseph, Elma Juntilla Nelhage et la jeune brésilienne Giovanna complétaient ce contingent de supportrices un peu spéciales.

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