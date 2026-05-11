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Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
Kadidiatou Diani lors d’OL Lyonnes – Atlético de Madrid (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : fin de saison pour Kadidiatou Diani

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Aperçue avec une genouillère spéciale dimanche à Valenciennes, Kadidiatou Diani va manquer les dernières échéances d'OL Lyonnes. Opérée ce lundi, la joueuse lyonnaise va être absente pour plusieurs semaines.

    Coup dur pour OL Lyonnes. Dans son sprint final, la formation lyonnaise va devoir composer sans une pièce maitresse de son système. Ce lundi, le club a annoncé le forfait jusqu'à la fin de la saison de Kadidiatou Diani. Sortie sur blessure lors du retour contre Arsenal, l'ailière souffre du genou et plus précisément du ligament externe. Présente à Valenciennes dimanche pour soutenir ses coéquipières contre le PSG (victoire 4-1), la Française avait une genouillère spéciale autour du genou, laissant penser au pire. Le verdict n'a pas manqué, même si Diani ne souffre pas d'une rupture du ligament.

    Un élément offensif en moins

    Toutefois, elle a dû passer par la case opération ce lundi 11 mai, comme communiqué par OL Lyonnes. Elle sera ainsi "éloignée des terrains pendant plusieurs semaines" et manquera les dernières échéances importantes de son club. Samedi (18h), les Fenottes affrontent Nantes en demi-finale des play-offs de Première Ligue avant une potentielle finale qui se tiendra le 29 mai contre le PSG ou le Paris FC. Entretemps, OL Lyonnes espère soulever un neuvième titre continental contre le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions (23 mai). Autant de matchs qui se joueront sans Kadidiatou Diani...

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    3 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - lun 11 Mai 26 à 22 h 00

      ... yapluka faire avec !
      Ok Diani forfait, donc le coach mettra en place une solution pour que les Fenottes restent performantes.
      Dommage la rotation aurait du nous préserver de ce coup dur.
      ... et si on jouait les finales en début de saison ? 😅

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 11 Mai 26 à 22 h 45

      Au moins la coupe de la ligue...

      Ça tombe bien que Becho est en bonne voie pour finir parfaitement la saison.

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - lun 11 Mai 26 à 22 h 56

        On le craignait et même si c'est moins grave que redouté son absence risque de peser très lourd pour la fin de cette saison.

        Signaler

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