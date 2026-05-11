OL Lyonnes : fin de saison pour Kadidiatou Diani

Aperçue avec une genouillère spéciale dimanche à Valenciennes, Kadidiatou Diani va manquer les dernières échéances d'OL Lyonnes. Opérée ce lundi, la joueuse lyonnaise va être absente pour plusieurs semaines.

Coup dur pour OL Lyonnes. Dans son sprint final, la formation lyonnaise va devoir composer sans une pièce maitresse de son système. Ce lundi, le club a annoncé le forfait jusqu'à la fin de la saison de Kadidiatou Diani. Sortie sur blessure lors du retour contre Arsenal, l'ailière souffre du genou et plus précisément du ligament externe. Présente à Valenciennes dimanche pour soutenir ses coéquipières contre le PSG (victoire 4-1), la Française avait une genouillère spéciale autour du genou, laissant penser au pire. Le verdict n'a pas manqué, même si Diani ne souffre pas d'une rupture du ligament.

Un élément offensif en moins

Toutefois, elle a dû passer par la case opération ce lundi 11 mai, comme communiqué par OL Lyonnes. Elle sera ainsi "éloignée des terrains pendant plusieurs semaines" et manquera les dernières échéances importantes de son club. Samedi (18h), les Fenottes affrontent Nantes en demi-finale des play-offs de Première Ligue avant une potentielle finale qui se tiendra le 29 mai contre le PSG ou le Paris FC. Entretemps, OL Lyonnes espère soulever un neuvième titre continental contre le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions (23 mai). Autant de matchs qui se joueront sans Kadidiatou Diani...