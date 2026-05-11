L’OL ou la peur de ne plus être désormais en Ligue des champions

En s’inclinant à Toulouse (2-1), l’OL a laissé à Lille les commandes de la course à la Ligue des champions. Surtout, les Lyonnais pourraient finalement se retrouver à jouer la Ligue Europa en cas de nouvelle contreperformance contre Lens, dimanche prochain.

En l’espace de 90 minutes, l’OL est passé du tout au tout. Avant d’affronter Toulouse, l’environnement lyonnais rêvait secrètement d’un scénario parfait avec une victoire en Haute-Garonne et un nul ou une défaite de Lille à Monaco. Cela ouvrait directement les portes de la Ligue des champions pour la saison prochaine et la manne financière qui va avec. Cent minutes plus tard, c’est presque la peur du vide qui s’est emparée du vestiaire lyonnais dans une soirée où rien n’a tourné dans le bon sens. Il y a eu cette défaite au Stadium (2-1) mais surtout les victoires de Lille (1-0) et Rennes (2-1) qui relancent toute la course à la coupe aux grandes oreilles.

Désormais quatrièmes, les Lyonnais n’ont plus leur destin entre les mains pour le podium et peuvent même craindre le pire. Plus que la Ligue des champions, l’OL pourrait bien jouer la Ligue Europa pour la troisième saison de suite suivant le dénouement de la 34e journée… "On perd cette 3e place au pire moment. C’est le pire scénario et c’est vraiment chiant de ne plus avoir son destin en main", regrettait Moussa Niakhaté devant nos confrères présents à Toulouse.

Des discours différents entre joueurs et coach

Avec un point de retard sur Lille et un point d’avance sur Rennes, l’OL peut toujours regarder devant, mais doit aussi regarder derrière. Avec la peur de gâcher ce qui a été bien fait depuis le début de cette saison. Car, oui, la cinquième place aurait forcément un goût amer si l’OL vient encore à reculer après une contreperformance face à Lens. "Je crois encore fortement à cette 3e place et si c’est une 4e, je prends aussi, a poursuivi le Sénégalais. En revanche, beaucoup disent que vu d’où on vient, on aurait signé pour finir 5e. Mais les objectifs ont été mis à jour et ce serait une énorme déception."

Un discours qui tranche avec celui de Paulo Fonseca. "On a validé l'Europa League non ? C'est incroyable. Avoir la possibilité d'être quatrième ce serait un miracle cette saison parce qu'après tout ce qu'il s'est passé, rien ni personne ne pouvait imaginer qu'on puisse être ici." Ce groupe a toutefois fait naitre de l'espoir et cela serait une vraie déception de finir cette saison en eau de boudin. Même si l'Europe sera bien au rendez-vous de la saison prochaine.