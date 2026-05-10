En ballotage favorable avant la rencontre, l’OL s’est incliné à Toulouse et est désormais quatrième de Ligue 1. Une défaite logique pour Moussa Niakhaté.

Tout va très vite dans le football. Depuis un mois, l’OL le vivait pleinement et de façon positive avec cette série de quatre victoires de suite. Cela avait permis aux Lyonnais de remonter à la troisième place et d’espérer retrouver la Ligue des champions. Mieux, à Toulouse, un scénario pouvait directement envoyer le club en C1 avant même la dernière journée. Il n’en a rien été avec une défaite 2-1 au Stadium. Un résultat presque logique pour Moussa Niakhaté. "C’est le foot. On savait que c’était une équipe compliquée à jouer, surtout à domicile. Ils nous avaient battus à l’aller. Ils ont été supérieurs à nous dans l’agressivité, a reconnu le défenseur au micro de Ligue 1+. Ça ne pardonne pas. On a eu énormément d’occasions qu’on n’a pas réussi à convertir. Derrière, on a été un peu friable. C’est le football."

"On n'a pas répondu présents comme on aurait dû"

En plus de s’incliner, l’OL a aussi vu Lille et Rennes s’imposer, relançant totalement cette course à la Ligue des champions. Si la venue de Lens avait tout d’une fête avant la rencontre, elle revêt désormais une importance capitale, le tout sans avoir toutes les cartes en mains désormais avec cette quatrième place. "On va le préparer pour le gagner. On restait sur une série dans laquelle on a gagné des matchs compliqués, on savait que ce (dimanche) soir, ce serait peut-être le plus compliqué de cette série, a poursuivi le Sénégalais. Il faut travailler avec de la sérénité malgré tout cette semaine. On n’a pas répondu présent comme on aurait dû le faire, mais rien n’est fini. À nous de battre Lens et je suis persuadé qu’il y aura un bon truc à la fin." Et éviter de passer du rire aux larmes en l'espace d'une semaine...