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Jacen Russel-Rowe face à Moussa Niakhaté lors de Toulouse - OL
Jacen Russel-Rowe face à Moussa Niakhaté lors de Toulouse – OL (Photo by Ed JONES / AFP)

Niakhaté après Toulouse - OL (2-1) : "Ils ont été supérieurs dans l’agressivité"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • En ballotage favorable avant la rencontre, l’OL s’est incliné à Toulouse et est désormais quatrième de Ligue 1. Une défaite logique pour Moussa Niakhaté.

    Tout va très vite dans le football. Depuis un mois, l’OL le vivait pleinement et de façon positive avec cette série de quatre victoires de suite. Cela avait permis aux Lyonnais de remonter à la troisième place et d’espérer retrouver la Ligue des champions. Mieux, à Toulouse, un scénario pouvait directement envoyer le club en C1 avant même la dernière journée. Il n’en a rien été avec une défaite 2-1 au Stadium. Un résultat presque logique pour Moussa Niakhaté"C’est le foot. On savait que c’était une équipe compliquée à jouer, surtout à domicile. Ils nous avaient battus à l’aller. Ils ont été supérieurs à nous dans l’agressivité, a reconnu le défenseur au micro de Ligue 1+. Ça ne pardonne pas. On a eu énormément d’occasions qu’on n’a pas réussi à convertir. Derrière, on a été un peu friable. C’est le football."

    "On n'a pas répondu présents comme on aurait dû"

    En plus de s’incliner, l’OL a aussi vu Lille et Rennes s’imposer, relançant totalement cette course à la Ligue des champions. Si la venue de Lens avait tout d’une fête avant la rencontre, elle revêt désormais une importance capitale, le tout sans avoir toutes les cartes en mains désormais avec cette quatrième place. "On va le préparer pour le gagner. On restait sur une série dans laquelle on a gagné des matchs compliqués, on savait que ce (dimanche) soir, ce serait peut-être le plus compliqué de cette série, a poursuivi le Sénégalais. Il faut travailler avec de la sérénité malgré tout cette semaine. On n’a pas répondu présent comme on aurait dû le faire, mais rien n’est fini. À nous de battre Lens et je suis persuadé qu’il y aura un bon truc à la fin." Et éviter de passer du rire aux larmes en l'espace d'une semaine...

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    4 commentaires
    1. Avatar
      nono69 - dim 10 Mai 26 à 23 h 45

      C est lunaire d entendre ça t es 3 ème ils sont 13eme rien à jouer et tu dis qu ils ont été plus agressifs que toi !Wahooo ça aurait dû être l inverse et rentrer à Lyon avec 3 points après on va me dire oui on devrait pas être à cette place mais on y est c était le match à pas perdre !
      J ai un peu de mal avec les choix de fonseca et la seule excuse que je vais lui donner c est que je ne suis pas à l entraînement donc je mets quelques réserves à mes commentaires mais quand même hendrik yarencuck merha zéro pointé et faire des changements à 10mns de la fin pas évident mais bon c est lui le coach donc !

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      1. Avatar
        Mopi do Brasil - lun 11 Mai 26 à 0 h 02

        Les changements n'ont rien apporté, même à 11 contre 10. C'est bien que le problème était ailleurs. Beaucoup de joueurs sont jeunes, inexpérimentés à ce niveau. Ils ont sans doute joué avec un peu de peur, face à des joueurs qui étaient complètement relâchés. Et l'arbitre ne sifflait rien, ce qui a favorisé leur jeu, très physique.
        Ça m'a fait penser aux strasbourgeois qui ont été tétanisés, en 1/2 finale de Ligue Conférence.

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    2. Mimoun
      Mimoun - dim 10 Mai 26 à 23 h 49

      L'excuse à la noix : "c'est le football"... Parfois on peut s'en servir, mais pas ce soir !

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    3. Avatar
      gOLdorak - dim 10 Mai 26 à 23 h 58

      Ce n'est pas Niakhaté qui a manqué d'agressivité. AMN et Yaremshuk ont fait un match proprement immonde. Et bien évidemment, Fonseca n'était pas décidé à les sortir (il sert à quoi, Kluivert?? Et Sulc, il pouvait pas entrer un peu plus vite pour remplacer Caspershuk?).

      C'était tellement écrit d'avance qu'on allait perdre ce match.

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