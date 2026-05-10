Titulaire à la place de Kadidiatou Diani blessée, Vicki Becho a parfaitement saisi sa chance en finale de la Coupe de France (4-1). Un doublé contre le PSG qui montre qu'OL Lyonnes a besoin de tout son groupe pour le quadruplé.

De notre envoyé spécial à Valenciennes.

Deux buts en finale contre votre ancien club. Vous êtes la joueuse du match (4-1 pour OL Lyonnes). Vous vous attendiez à une telle réussite, notamment sur le premier but ?

Vicki Becho : Non, franchement, je pense que j'ai eu de la réussite. Mais après, il faut provoquer la réussite, ça ne tombe pas du ciel. Je suis contente de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, j'ai été en confiance. Je suis bien entourée dans cette équipe avec des joueuses de classe mondiale. On a juste à faire notre boulot de notre côté. Je pense qu'aujourd'hui, on est très heureuses parce que c'est un trophée. C'est un trophée en plus. On avance vers notre objectif de remporter les quatre trophées.

Avant vous, Lindsey Heaps louait votre performance et que c'était aussi une récompense pour votre travail chaque jour même si vous jouez moins...

Je pense que tout le monde se donne dans cette équipe. Peu importe notre rôle, on sait qu'on a un rôle à jouer. Si on veut aller remporter ces quatre trophées, il faut le faire ensemble. Il n'y a qu'ensemble qu'on pourra le faire. Parce que ce n'est pas une seule joueuse qui gagne des titres, ce ne sont pas onze joueuses qui gagnent des titres. C'est tout un groupe, c'est tout un staff, c'est tout un club. J'étais prête, j'avais juste hâte de jouer.

"Une saison, c'est long avec des hauts et des bas"

Lindsey (Heaps) nous disait qu'elle vous avait dit "laisse" sur votre deuxième but...

Oui (rires). Sur le centre de Jule, Lindsey me crie "laisse". Mais vous savez, des fois, c'est comme ça. Je n'ai pas écouté, j'ai été têtue. Ç'a payé, j'ai marqué. Je lui ai dit que la prochaine, je lui laisse parce que la chance, ce n'est pas deux fois. Je savais que si je n'avais pas marqué, elle allait me crier dessus un peu (rires).

Vous n'aviez pas joué à Abidjan pour la finale de la Coupe LFFP. Ce dimanche, vous marquez deux buts en finale de Coupe de France. Comment vivez-vous ce moment ?

Une saison, c'est long. Il y a des hauts et des bas. Je pense qu'en tout cas, il faut toujours rester concentré sur les objectifs collectifs. Je pense que ce sont des choses qu'on apprend. Ça nous permet d'être plus fortes pour les matchs à venir.

Vous meniez déjà 3-0 à la mi-temps. Est-ce qu'il n'y a pas eu, au retour des vestiaires, une petite période de relâchement ?

Je pense aussi du fait qu'on enchaîne les matchs. Depuis février, on a pratiquement joué tous les trois jours. Ce n'est pas facile, surtout pour aller chercher ces quatre trophées, c'est vraiment difficile. Donc, enchaîner les matchs, les gens peuvent penser qu'on a un gros effectif, qu'il y a plus de repos. Non, ce n'est pas simple. On a eu un petit relâchement, mais on va apprendre de nos erreurs. Malgré le fait qu'on ait gagné, on va regarder le match et on va essayer de rectifier les choses.