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Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
Kadidiatou Diani, joueuse de l’OL (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

PSG - OL Lyonnes : Kadidiatou Diani forfait pour la finale de Coupe de France

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • À la veille de la finale de la Coupe de France contre le PSG, Jonatan Giráldez a fait un point sur son groupe. Kadidiatou Diani ne sera pas de la partie.

    C'était l'une des préoccupations des observateurs et des supporters avant la fin de saison qui s'annonce passionnante. Avant les grandes échéances et la quête de titres, OL Lyonnes allait-il être au complet ? La réponse est non. Jonatan Giráldez a fait un état des lieux ce samedi, à la veille de la finale de la Coupe de France contre le PSG. Principale information à retenir : Kadidiatou Diani est forfait.

    Sortie prématurément contre Arsenal la semaine dernière, l'attaquante n'est pas disponible pour ce choc national. Qu'a-t-elle ? L'entraîneur espagnol n'a pas voulu répondre. Mais on peut craindre pour la suite car "le club en parlera la semaine prochaine", a-t-il précisé. Ce qui n'est pas bon signe. Elle souffrait du genou après la demi-finale retour gagnée 3 à 1 face aux Anglaises. Doit-on s'inquiéter d'une grave blessure ? L'aillière a en tout cas fait le déplacement avec la délégation lyonnaise.

    Retour de Chawinga

    L'ancien coach du Barça a cité trois autres joueuses absentes : Elma Junttila Nelhage, Maïssa Fathallah et Inès Benyahia. Le reste de l'effectif est apte, hormis Teagan Micah et Liana Joseph, mais le technicien rhodanien ne pourra choisir que 18 noms à coucher sur la feuille de match. Il a cependant convoqué 21 éléments. Parmi les heureuses élues, on note principalement le retour de Tabitha Chawinga. La Malawite avait raté les trois dernières affiches, et était restée sur le banc lors de la première manche chez les Londoniennes.

    Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Endler, Marchal - Renard, Svava, Tarciane, Sombath, Lawrence, Engen, Rafalski, Bacha - Egurrola, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Katoto, Hegerberg, Chawinga

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    3 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - sam 9 Mai 26 à 19 h 05

      "L'ancien coach du Barça a cité trois autres joueuses absentes : Elma Junttila Nelhage, Maïssa Fathallah et Inès Benyahia. Le reste de l'effectif est apte... hormis Teagan Micah et Liana Joseph,"

      C'est quoi ce commentaire ? À part les avsentes, tout le monde est là, sauf...???

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    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 9 Mai 26 à 19 h 18

      C'était hélas prévisible pour Kadidiatou, une blessure au genoux n'est jamais anecdotique.
      Contrairement à ce que l'on a pu lire par ailleurs.
      Juste à souhaiter qu'elle pourra être là à Oslo, et rien n'est moins sur.
      Handicap important, quoi que l'on en pense.....😨
      Car Chacha ne sera pas prête demain, et Vicky, comment dire ....

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    3. Avatar
      brad - sam 9 Mai 26 à 19 h 57

      Carmona va pouvoir respirer , à moins qu'on lui colle Brand , et elle ne gagnera rien au change....
      Chawinga fera surement une petite entrée si le vent est contraire , on se dirige vers Becho , alors avec elle c'est tout ou rien , vaudrait mieux que ce soit tout , peut être aussi que Gigi nous sortira une surprise de son chapeau...

      Signaler

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