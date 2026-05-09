À la veille de la finale de la Coupe de France contre le PSG, Jonatan Giráldez a fait un point sur son groupe. Kadidiatou Diani ne sera pas de la partie.

C'était l'une des préoccupations des observateurs et des supporters avant la fin de saison qui s'annonce passionnante. Avant les grandes échéances et la quête de titres, OL Lyonnes allait-il être au complet ? La réponse est non. Jonatan Giráldez a fait un état des lieux ce samedi, à la veille de la finale de la Coupe de France contre le PSG. Principale information à retenir : Kadidiatou Diani est forfait.

Sortie prématurément contre Arsenal la semaine dernière, l'attaquante n'est pas disponible pour ce choc national. Qu'a-t-elle ? L'entraîneur espagnol n'a pas voulu répondre. Mais on peut craindre pour la suite car "le club en parlera la semaine prochaine", a-t-il précisé. Ce qui n'est pas bon signe. Elle souffrait du genou après la demi-finale retour gagnée 3 à 1 face aux Anglaises. Doit-on s'inquiéter d'une grave blessure ? L'aillière a en tout cas fait le déplacement avec la délégation lyonnaise.

Retour de Chawinga

L'ancien coach du Barça a cité trois autres joueuses absentes : Elma Junttila Nelhage, Maïssa Fathallah et Inès Benyahia. Le reste de l'effectif est apte, hormis Teagan Micah et Liana Joseph, mais le technicien rhodanien ne pourra choisir que 18 noms à coucher sur la feuille de match. Il a cependant convoqué 21 éléments. Parmi les heureuses élues, on note principalement le retour de Tabitha Chawinga. La Malawite avait raté les trois dernières affiches, et était restée sur le banc lors de la première manche chez les Londoniennes.

Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Endler, Marchal - Renard, Svava, Tarciane, Sombath, Lawrence, Engen, Rafalski, Bacha - Egurrola, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Katoto, Hegerberg, Chawinga