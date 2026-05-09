OL : un dernier déplacement à Toulouse pour finir dans le positif

L'OL visera un 7e succès à l'extérieur ce dimanche à Toulouse (21h). Cela lui permettrait de finir la saison dans le top 5 des meilleures équipes de Ligue 1 en déplacement.

Le classement actuel de l'OL est en adéquation avec ses résultats à domicile. Troisième meilleure équipe de Ligue 1 à la maison, il compte 12 victoires en 16 réceptions avant d'accueillir Lens dans une grosse semaine. En attendant, il doit négocier un ultime déplacement crucial dans la course au podium. Un résultat positif à Toulouse dimanche (21 heures) lui ouvrirait déjà les portes du top 4.

Ce ne sera évidemment pas aisé, même si l'Olympique lyonnais est cinquième dans la hiérarchie du championnat à l'extérieur (23 points en 16 journées). S'imposer au Stadium lui permettrait d'assurer a minima cette position dans le top 5. Un facteur important lorsqu'il faut se mêler à la course à la qualification en Ligue des champions.

Toulouse, seulement 14e équipe de L1 à domicile

Il pourrait même dépasser Rennes et Lens (25 unités). Les Bretons iront à Marseille et les Lensois à Décines pour terminer la saison. Le dernier voyage des coéquipiers de Corentin Tolisso s'était plutôt bien passé, avec ce succès homérique à Paris le 19 avril (1-2). Mais avant ça, la dynamique n'était pas bonne, puisque le groupe rhodanien restait sur quatre sorties infructueuses dans l'élite (deux nuls et deux revers face à l'OM et Strasbourg).

L'occasion est belle de poursuivre l'embellie, d'autant plus que le Téfécé n'est pas impérial au Stadium. 14es de ce classement, les Haut-Garonnais ont remporté seulement cinq de leurs seize matchs à domicile sur cet exercice. Néanmoins, ils ont montré qu'ils se battraient jusqu'au bout devant leurs fans en faisant 2-2 dans leur antre contre Monaco. Surtout que ce sera la dernière de l'entraîneur des Violets Carles Martinez Novell à Toulouse.