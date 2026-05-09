OL Lyonnes en mission pour gagner les "quatre trophées"

La faim de titres ne s'assouvit pas. En finale de la Coupe de France dimanche, OL Lyonnes voudra remporter le 2e trophée de sa saison, avant d'essayer d'aller en chercher deux autres dans les semaines à venir.

On sait bien qu'au niveau national, OL Lyonnes est très au-dessus de la mêlée. On l'a encore vu sur la saison régulière, qu'il a terminée invaincu. Maintenant, faire le triplé national n'est pas toujours la réalité du club. Il en a l'occasion en ce mois de mai, puisqu'il disputera dimanche la finale de la Coupe de France contre le PSG. Viendra ensuite la demi-finale de D1 face au FC Nantes.

4e affrontement face au PSG

Un joli programme avant la finale de la Ligue des champions et le choc contre Barcelone (23/05). De grandes échéances que le groupe de Jonatan Giráldez a hâte de disputer. Car il a encore soif de succès. "Nous connaissons bien notre adversaire (le PSG) et avons déjà commencé à travailler tactiquement. C'est une finale, nous donnerons tout pour rendre nos supporters fiers. Notre quête des quatre trophées a débuté à Abidjan (en Coupe LFFP), il faut maintenant poursuivre sur cette lancée ce week-end à Valenciennes", a martelé Vicki Becho après le succès face à Montpellier mercredi (3-1).

Dans cette dernière ligne droite, l'effectif n'est pas tout à fait au complet. En revanche, l'entraîneur espagnol a ménagé les organismes depuis le début de l'exercice. Ce qui semble porter ses fruits jusque-là, même si dans le jeu, il y aurait des choses à redire. "Pour remporter les quatre trophées, nous avons besoin de tout le monde. On ne gagne pas des titres à onze, mais toutes ensemble", a rappelé l'attaquante française cette semaine.