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Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
Vicki Becho lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL Lyonnes en mission pour gagner les "quatre trophées"

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • La faim de titres ne s'assouvit pas. En finale de la Coupe de France dimanche, OL Lyonnes voudra remporter le 2e trophée de sa saison, avant d'essayer d'aller en chercher deux autres dans les semaines à venir.

    On sait bien qu'au niveau national, OL Lyonnes est très au-dessus de la mêlée. On l'a encore vu sur la saison régulière, qu'il a terminée invaincu. Maintenant, faire le triplé national n'est pas toujours la réalité du club. Il en a l'occasion en ce mois de mai, puisqu'il disputera dimanche la finale de la Coupe de France contre le PSG. Viendra ensuite la demi-finale de D1 face au FC Nantes.

    4e affrontement face au PSG

    Un joli programme avant la finale de la Ligue des champions et le choc contre Barcelone (23/05). De grandes échéances que le groupe de Jonatan Giráldez a hâte de disputer. Car il a encore soif de succès. "Nous connaissons bien notre adversaire (le PSG) et avons déjà commencé à travailler tactiquement. C'est une finale, nous donnerons tout pour rendre nos supporters fiers. Notre quête des quatre trophées a débuté à Abidjan (en Coupe LFFP), il faut maintenant poursuivre sur cette lancée ce week-end à Valenciennes", a martelé Vicki Becho après le succès face à Montpellier mercredi (3-1).

    Dans cette dernière ligne droite, l'effectif n'est pas tout à fait au complet. En revanche, l'entraîneur espagnol a ménagé les organismes depuis le début de l'exercice. Ce qui semble porter ses fruits jusque-là, même si dans le jeu, il y aurait des choses à redire. "Pour remporter les quatre trophées, nous avons besoin de tout le monde. On ne gagne pas des titres à onze, mais toutes ensemble", a rappelé l'attaquante française cette semaine.

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    2 commentaires
    1. chignol
      chignol - sam 9 Mai 26 à 14 h 27

      HS - @Razik. J'ai lu ton message concernant la validation manuelle des commentaires, mais ne penses-tu pas qu'il serait bien moins chronophage pour vous de mettre en place d'autres solutions ? J'ignore sur quel CMS repose le site mais j'imagine que le blocage des comptes et des IP à la volée ne doit pas être si compliqué que ça à appliquer ? Le robot ne sert strictement à rien si ce n'est à em.erder tout le monde, ce n'est pas du tout la solution.

      Signaler
    2. dede74
      dede74 - sam 9 Mai 26 à 14 h 59

      Donc il manque des joueuses, toutes les blessées ne sont pas aptes. On verra ce soir, si on connait le groupe.

      Signaler

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