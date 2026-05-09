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Jean-Michel Aulas avec les joueuses de l'OL féminin lors de la Coupe de France 2023
Jean-Michel Aulas avec les joueuses de l’OL féminin lors de la Coupe de France 2023

OL Lyonnes vise une 11e Coupe de France contre le PSG, la première depuis 2023

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Un second titre à sécuriser pour OL Lyonnes dimanche. En finale de la Coupe de France, il défiera le PSG. Le club vise un 11e sacre depuis 2008.

    Après la Coupe LFFP en mars, OL Lyonnes cherche à gonfler son armoire à trophées déjà bien remplie. Dimanche, il disputera la finale de la Coupe de France face au PSG. Ayant déjà battu à trois reprises son rival cette saison, il visera la passe de quatre. Avant peut-être de le retrouver pour le titre de champion de France. Rendez-vous à Valenciennes pour un coup d'envoi à 15h30 ce 10 mai.

    En cas de victoire, Wendie Renard et ses coéquipières remporteraient pour la 12e fois la compétition depuis 2008. Personne n'a fait mieux évidemment dans l'histoire de l'épreuve organisée depuis 2002. On peut y ajouter les deux éditions gagnées en 2003 et 2004 par le FC Lyon, ancienne entité avant que le club ne devienne celui que l'on connaît aujourd'hui.

    Reprendre son dû

    Marquer encore un peu plus sa domination nationale, voilà l'ambition du groupe de Jonatan Giráldez ce week-end contre son meilleur ennemi. Surtout, il compte récupérer une distinction qui le fuit depuis 2023. Cela fait en effet trois ans que les Rodaniennes n'ont plus soulevé la coupe. Après le Paris Saint-Germain en 2024, puis le Paris FC en 2025, elles veulent reprendre leur dû.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - sam 9 Mai 26 à 11 h 53

      Sans T. Chawinga et sans K. Diani 😰 🙏
      et toujours pas de nouvelle 🤔

      Signaler
      1. isabielle
        isabielle - sam 9 Mai 26 à 12 h 02

        J'espère que l'on en saura plus après la conférence de presse du coach 😇

        Signaler
    2. chignol
      chignol - sam 9 Mai 26 à 12 h 05

      HS - Maeline Mendy est nommée pour le titre de joueuse du mois d'avril, en concurrence avec Clara Mateo et Mariam Toloba (FC Nantes) : https://tinyurl.com/4ba4cc4y

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