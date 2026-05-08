Qualifié pour les demi-finales des play-offs de Première Ligue, OL Lyonnes affronte Nantes pour une place en finale. En cas de qualification, elle se tiendra le vendredi 29 mai à 21h au Parc OL.

Ce mois de mai est celui de tous les dangers ou de toutes les fêtes pour OL Lyonnes. Encore en lice pour faire le quadruplé après la victoire en finale de la Coupe LFFP en mars dernier, les Fenottes comptent bien tout rafler sur cette fin de saison. Cela commencera dès ce dimanche (15h30) à Valenciennes pour la finale de la Coupe de France contre le PSG. Les regards seront ensuite portés vers la finale de la Ligue des champions le 23 mai prochain à Oslo, mais entretemps, OL Lyonnes devra faire le travail en championnat.

Nantes avant de, pourquoi pas, retrouver le Paris FC ou le PSG

Malgré la grosse dizaine de points d’avance, pas de titre de championne de France à se mettre sous la main mercredi au coup de sifflet final contre Montpellier (3-1). La faute au système des play-offs mis en place depuis trois saisons. Il va donc falloir passer par une demi-finale ce samedi 16 mai (18h) contre le FC Nantes. En jeu, une place en finale des play-offs de Première Ligue qui se jouerait au Parc OL en cas de qualification. Cette potentielle finale se tiendra le vendredi 29 mai à 21h, comme l’a communiqué la FFF ces dernières heures.