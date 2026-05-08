OL Lyonnes : Damaris Egurrola capitaine pour la première fois

Lors de la victoire face à Montpellier (3-1), Damaris Egurrola a porté le brassard de capitaine pour la première fois avec OL Lyonnes.

Soir de première à Décines. Les Lyonnaises disputaient leur dernier match de saison régulière ce mercredi. Elles se sont imposées sans forcer face à Montpellier (3-1), qui luttait pour sa survie et qui, malgré la défaite, jouera en Première Ligue la saison prochaine. Le match se situait entre le match retour face à Arsenal (3-1) et la finale de Coupe de France face au PSG dimanche à Valenciennes (15h30). Pour l’occasion, Jonatan Giraldez avait procédé à un large turnover. Le technicien espagnol avait cependant moins fait tourner que face à Nantes, la semaine dernière (1-1).

Un palmarès déja conséquent avec OL Lyonnes

Comme face aux Canaries, où plusieurs joueuses avaient pu disputer leurs premières minutes en professionnel, le match face à Montpellier a permis de découvrir une nouvelle tête. Lou Marchal (19 ans), quatrième gardienne, a remplacé Féerine Belhadj en toute fin de match. Damaris Egurrola, elle, a porté le brassard de capitaine pour la première fois de son aventure à Lyon. Débarquée en janvier 2021 entre Rhône et Saône, elle a disputé plus de cent matchs avec le maillot lyonnais.

34e capitaine lyonnaise

Championne d’Espagne en 2016 avec l’Athletic Club, où elle a démarré sa carrière, elle est quadruple championne de France avec OL Lyonnes, et elle a remporté la Ligue des champions en 2022. Internationale néerlandaise (22 capes), la native d’Orlando, en Floride, compte également une sélection avec l’Espagne.

Devant composée avec le turnover instauré par Jonatan Giraldez et donc moins de minutes comme titulaire, Damaris Egurrola est devenue, à 26 ans, la 34e capitaine de l’histoire du club. Wendie Renard possède toujours un record qui ne cesse de grandir et qui devient de plus en plus inatteignable, avec 349 matchs brassard autour du bras. Sonia Bompastor (117) et Laura Georges (48) complètent le podium.