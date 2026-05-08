Alors que la phase de classement vient de se terminer, OL Lyonnes a bouclé une deuxième saison régulière de D1 de suite sans le moindre faux pas.

OL Lyonnes a décidé de ne pas laisser la moindre miette à la concurrence. En battant Montpellier (3-1), il vient de terminer la saison régulière invaincu, avec 12 longueurs d’avance sur le Paris FC, son dauphin. Avec 19 victoires et trois nuls, il fait cependant moins bien que l’exercice précédent, lorsqu'il avait gagné vingt fois et concédé deux petits nuls. En 2022, il était même parvenu à gagner 21 fois, pour un seul nul.

Invaincues en Première Ligue depuis deux ans

Les Lyonnaises ont remporté 18 fois le championnat sur les 19 saisons. Surtout, elles restent sur quatre titres consécutifs. Elles n’ont plus connu la défaite en championnat, phases finales confondues, depuis 48 sorties. Pour retrouver la trace d’un revers en Première Ligue, il faut remonter deux ans en arrière, en mai 2024, face à Bordeaux.

Les Rhodaniennes étaient alors assurées de terminer à la première place. Les Bordelaises, elles, étaient déjà reléguées. Sonia Bompastor se présentait en Gironde avec un effectif largement remanié, composé de jeunes joueuses issues du centre de formation. Les cadres restant au repos à Lyon. Malgré l’ouverture du score d’Alice Marques, OL Lyonnes a concédé un penalty juste avant la pause, puis un autre en fin de partie, et s’incline finalement (2-1).

Deux défaites en Ligue des champions cette saison

Depuis, les Lyonnes sont invincibles. Cette saison, elles ont perdu deux fois toutes compétitions confondues. C’était en Ligue des champions, en quarts de finale à Wolsburg (1-0) et en demi-finales à Londres contre Arsenal (2-1). Deux contreperformances déjà oubliées puisqu’elles sont parvenues à renverser la situation à chaque fois. Elles n’auront qu’une seule chance en finale, le 23 mai à Oslo, face au Barça.

En attendant, il y a la finale de Coupe de France face au PSG dimanche (15h30), puis les play-offs la semaine prochaine. Histoire de perpétuer l’invincibilité en Première Ligue.