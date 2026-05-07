Avant la finale de la Coupe de France face au PSG, OL Lyonnes a quelques incertitudes physiques dans son effectif. Maïssa Fathallah s'ajoute à la liste.

On attendait sa titularisation mercredi contre Montpellier (3-1). Finalement, Maïssa Fathallah n'a pas participé à la dernière journée de la saison régulière. La jeune défenseure, conservée par OL Lyonnes et donc privée d'Euro U17, était indisponible en raison d'une alerte physique. C'est ce qu'a indiqué son entraîneur, Jonatan Giráldez, après la rencontre.

"Oui, c'est la deuxième fois qu'elle a un problème pendant l'échauffement. Je suis triste car j'ai confiance en elle. Elle n'a pas pu joué, mais je ne pense pas que ça soit grave, a-t-il confié à Olympique-et-Lyonnais et au Progrès. J'aimerais évidemment la voir sur le terrain car je l'apprécie beaucoup."

De grosses échéances à venir

À son aise face à Nantes (1-1), la footballeuse de 17 ans avait déjà connu un souci contre Arsenal lors de la demi-finale retour de Ligue des champions (3-1). Sera-t-elle disponible pour la finale de la Coupe de France ? Dimanche, les Rhodaniennes affronteront le PSG pour remporter un nouveau titre.

Avec quel groupe ? Outre le cas Maïssa Fathallah, on sait que Teagan Micah sera forfait. Quid d'Inès Benyahia, Tabitha Chawinga et Kadidiatou Diani ? Les deux premières en sont encore à effectuer des séances en individuel. L'ailière française, sortie "par précaution" face aux Anglaises d'après son coach, est très incertaine sur cette fin de saison.