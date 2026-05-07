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Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

D1 : OL Lyonnes - Nantes, PFC - PSG, on connaît les affiches des demies

  • par Gwendal Chabas

    • L'une était connue, l'autre aussi, mais nous ne savions pas l'ordre. En plus d'OL Lyonnes - Nantes, le Paris FC recevra le PSG en demi-finales de D1.

    On a bien compris que le suspense serait ailleurs lors de la 22e journée de Première Ligue mercredi. Dans le haut du classement, tout était réglé, les quatre premiers étant déjà connus avant le dernier match de la saison régulière. Restait toutefois un point à régler. Qui du Paris FC (deuxième) ou du PSG (troisième) recevrait le derby parisien le 16 mai en demies ?

    Le Paris FC se hissera-t-il en finale ?

    La réponse est le PFC, qui a conservé sa place de dauphin en dominant Lens 6-2. Leur rival a également gagné contre Strasbourg (2-0), mais il échoue à une petite longueur de son voisin. Il devra donc l'emporter à l'extérieur s'il veut vivre une nouvelle finale du championnat le 30 mai prochain. Ce sera face à OL Lyonnes, vainqueur de Montpellier (3-1), ou au FC Nantes (à voir sur Canal+ Foot), le leader accueillant le quatrième.

    La finale aura lieu le 30 ou 31 mai. Si les Rhodaniennes se qualifient, ce qu'elles ambitionnent. Alors elles disputeront la finale dans leur stade, une semaine après la finale de la Ligue des champions. Dans le cas contraire, le duel pour désigner le lauréat de la saison 2025-2026 se tiendra dans la capitale française.

    Le calendrier de la phase finale de D1 :

    • OL Lyonnes - FC Nantes le 16 mai à 18 heures
    • Paris FC - le PSG le même jour à 21 heures
    • Finale le 30 ou 31 mai
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