Actualités
Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Nantes
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – Nantes (@OL)

Première Ligue : OL Lyonnes retrouvera bien le FC Nantes en play-offs

  • par Tristan Le Pezennec

    • Le match nul entre le FC Nantes et OL Lyonnes (1-1) aura livré au moins un enseignement. Les deux formations se retrouveront bien au mois de mai en demi-finale des play-offs de Première Ligue.

    L’enjeu de la rencontre de mercredi concernait surtout le FC Nantes. Les Lyonnaises sont assurées depuis longtemps de garder leur première place. Les Nantaises, elles, avaient besoin d’une victoire pour continuer d’entretenir l’espoir d’éviter la formation rhodanienne dès les débuts de la phase finale de Première Ligue.

    Mais les joueuses de Nicolas Chabot ont longtemps buté sur Christiane Endler. Capitaine d’un soir, la Chilienne a haussé son niveau de jeu par rapport à son match délicat face à Arsenal (1-2). Jonatan Giraldez avait procédé à un large turnover, la gardienne étant la seule titulaire de l’Emirates à enchaîner en D1. L'équipe n'est plus qu’à quelques jours de la demi-finale retour de Ligue des champions face aux Londoniennes, l'idée était d'arriver avec un maximum de fraîcheur samedi (15h)*.

    Demi-finale le 16 mai à 18 heures

    En attendant, elle a concédé un nul plutôt bien payé (1-1) face à des Nantaises très joueuses et dominatrices. Un résultat qui permet aux coéquipières de Camille Marmillot (17 ans), buteuse pour sa première titularisation, de rester invaincues en championnat. Les Ligériennes, elles, sont désormais assurées de terminer la saison régulière à la quatrième position. Nous aurons donc un nouveau duel contre OL Lyonnes en demi-finale des play-offs. L’adversité sera tout autre, la motivation aussi, pour ce rendez-vous du 16 mai (18h).

    L'autre demi-finale opposera le Paris Saint-Germain au Paris FC, mais dans quel ordre ? Ce sera le principal enjeu de la dernière journée.

    * Profitez de notre offre promo de -50% sur la catégorie SILVER (9€ la place au lieu de 18€) avec le code OLETLY à rentrer en cliquant sur ce lien.

    à lire également
    Renee Slegers lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Avant de retrouver OL Lyonnes, Arsenal écrase Leicester

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Nantes
    Première Ligue : OL Lyonnes retrouvera bien le FC Nantes en play-offs 13:30
    Vignette TKYDG 27 04 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 27 avril en podcast 12:40
    Christiane Endler face à Ingrid Engen et Stina Blacksteinus lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Une arbitre italienne pour gérer OL Lyonnes - Arsenal 11:50
    Mário Sauer, joueur de Toulouse
    Suspension confirmée pour Mário Sauer lors de Toulouse - OL 11:00
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : de nouvelles têtes chez les Lyonnaises face à Nantes 10:15
    Les efforts de l'OL salués par la DNCG 09:25
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    OL, Kang, Botafogo, Textor... On fait le point sur la situation autour de l'Olympique lyonnais 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Elisa Daupeux arbitrera OL - Montpellier
    Coupe de France : Elisa Daupeux aux commandes de PSG - OL Lyonnes 08:00
    Renee Slegers lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Avant de retrouver OL Lyonnes, Arsenal écrase Leicester 07:30
    Christiane Endler lors de la finale de Ligue des champions Barcelone - OL
    Bien aidée par Endler, la jeunesse d'OL Lyonnes tient tête à Nantes (1-1) 29/04/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Endler dans le but... Revivez Nantes – OL Lyonnes 29/04/26
    OL Lyonnes - Arsenal / OL - Rennes : deux affiches pour le prix d’une 29/04/26
    Mateo Del Blanc, latéral de Union Santa Fé
    OL - Mercato : un latéral argentin dans le viseur ? 29/04/26
    Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
    Pour Toulouse - OL, Martinez Novell vivra sa dernière au Stadium 29/04/26
    Jaurena et Fishlock (ex-OL Lyonnes) vont prendre leur retraite 29/04/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL : nouveau compte pour Olympique-et-Lyonnais et TKYDG sur Instagram 29/04/26
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : un match aller au goût plus qu'amer 29/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut