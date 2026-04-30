Le match nul entre le FC Nantes et OL Lyonnes (1-1) aura livré au moins un enseignement. Les deux formations se retrouveront bien au mois de mai en demi-finale des play-offs de Première Ligue.

L’enjeu de la rencontre de mercredi concernait surtout le FC Nantes. Les Lyonnaises sont assurées depuis longtemps de garder leur première place. Les Nantaises, elles, avaient besoin d’une victoire pour continuer d’entretenir l’espoir d’éviter la formation rhodanienne dès les débuts de la phase finale de Première Ligue.

Mais les joueuses de Nicolas Chabot ont longtemps buté sur Christiane Endler. Capitaine d’un soir, la Chilienne a haussé son niveau de jeu par rapport à son match délicat face à Arsenal (1-2). Jonatan Giraldez avait procédé à un large turnover, la gardienne étant la seule titulaire de l’Emirates à enchaîner en D1. L'équipe n'est plus qu’à quelques jours de la demi-finale retour de Ligue des champions face aux Londoniennes, l'idée était d'arriver avec un maximum de fraîcheur samedi (15h)*.

Demi-finale le 16 mai à 18 heures

En attendant, elle a concédé un nul plutôt bien payé (1-1) face à des Nantaises très joueuses et dominatrices. Un résultat qui permet aux coéquipières de Camille Marmillot (17 ans), buteuse pour sa première titularisation, de rester invaincues en championnat. Les Ligériennes, elles, sont désormais assurées de terminer la saison régulière à la quatrième position. Nous aurons donc un nouveau duel contre OL Lyonnes en demi-finale des play-offs. L’adversité sera tout autre, la motivation aussi, pour ce rendez-vous du 16 mai (18h).

L'autre demi-finale opposera le Paris Saint-Germain au Paris FC, mais dans quel ordre ? Ce sera le principal enjeu de la dernière journée.

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