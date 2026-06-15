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Rayan Cherki et Bradley Barcola avec l'équipe de France
Rayan Cherki et Bradley Barcola avec l’équipe de France (Photo by Franco Arland / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Bleus : Cherki et Barcola (ex-OL) ont mis à l’honneur leur premier club

  • par David Hernandez

    • Retenus pour la Coupe du monde 2026, Bradley Barcola et Rayan Cherki représenteront l’OL Académie chez les Bleus avec Malo Gusto. Les deux joueurs offensifs en ont profité pour mettre à l’honneur leur premier club : l’AS Saint-Priest et l’AS Buers.

    La Coupe du monde 2026 bat son plein depuis jeudi dernier. Les matchs s’enchaînent et les Français attendent désormais l’entrée en lice des Bleus. Il faudra patienter jusqu’à ce mardi (21h) pour les voir affronter le Sénégal de Moussa Niakhaté. Le défenseur devrait croiser la route de joueurs qu’il connaît plutôt bien, notamment Rayan Cherki avec qui il a évolué à l’OL en 2024-2025. Le joueur offensif fait partie des retenus de Didier Deschamps, au même titre que Bradley Barcola et Malo Gusto, autre représentant de l’OL Académie.

    L'AS Buers comme lien commun

    En amont de ce premier match, l’équipe de France a organisé un moment sympathique avec les joueurs. Ces derniers ont porté le maillot du club qui les a vus faire leurs premiers pas dans le foot. Pas de maillot de l’OL, mais l’AS Saint-Priest ainsi que l’AS Buers étaient notamment représentés grâce à Cherki et Barcola. Les Buers, un autre club cher à Rayan Cherki.

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