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Gérard Bonneau, recruteur historique de l'OL
Gérard Bonneau, recruteur historique de l’OL (@Servette)

Gérard Bonneau quitte son poste au Servette et va revenir à l’OL

  • par David Hernandez

    • Recruteur puis directeur du football, Gérard Bonneau a quitté le Servette Genève ces dernières semaines. Il va revenir à l’OL, dans un rôle au sein du conseil des sages souhaité par Christian Bassila.

    Lundi dernier, il était présent aux obsèques de Bryan Bergougnoux. Il l'avait connu pendant de nombreuses années. Recruteur historique de l'OL, Gérard Bonneau avait occupé plusieurs postes au sein du club lyonnais dans les années 80 avant de revenir en 2000 et avait logiquement croisé la route de l'ancien joueur offensif, décédé tragiquement il y a quinze jours. Après l'avoir quitté il y a quelques années, Bonneau va retrouver l'environnement lyonnais presque à plein temps. Ces derniers jours, il a en effet annoncé son départ du Servette FC, dans lequel il avait occupé le rôle de chef du recrutement puis de directeur du football sur l'exercice écoulé.

    Un rôle de conseiller auprès de Bassila

    Mais, à 72 ans, Gérard Bonneau va revenir à son premier amour : l'OL. En effet, l'arrivée de Christian Bassila à la tête de l'Académie va entraîner le retour de quelques historiques au centre de formation. Pas forcément dans un rôle au quotidien, mais de conseiller auprès du directeur. Ce sera le cas pour Bonneau mais aussi d'Armand Garrido, qui auront un œil sur le recrutement des jeunes pousses et leur développement au sein de l'Académie.

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