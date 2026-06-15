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Julie Goury, jeune gardienne d'OL Lyonnes lors du concours d'éloquence
Julie Goury, jeune gardienne d’OL Lyonnes lors du concours d’éloquence (@OL)

Une jeune d’OL Lyonnes décroche la 2e place du concours national d’éloquence

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans le cadre du concours d’éloquence des centres de formation, Julie Goury a décroché la deuxième place en finale nationale du côté de Versailles.

    Après avoir décroché son billet au Parc OL pour la finale nationale, Julie Goury n'est pas passée loin de s'offrir la première place à Versailles. Dans un cadre magnifique qu'est le château de Versailles, la jeune joueuse d'OL Lyonnes a terminé avec la médaille d'argent du concours d'éloquence des centres de formation français. La gardienne lyonnaise avait remporté la finale interne organisée au sein du club le mercredi 20 mai au Parc OL, avec notamment notre journaliste Razik Brikh dans le jury.

    Un projet visant à aider sur la confiance en soi et l'expression orale

    Elle comptait porter son formateur tout en haut après avoir fait mouche grâce à sa réflexion autour de la question : "Le bonheur dépend-il de nous ?". Malheureusement, elle échoue de peu mais peut être fière d'avoir porté l'OL Académie à cette deuxième place nationale. Ce projet est porté par l’association Prométhée Éducation et vise à aider les jeunes footballeurs et footballeuses à travailler la prise de parole, la confiance en soi, l’argumentation et l’expression orale.

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 15 Juin 26 à 10 h 36

      Il est où le bonheur ? Il est où ?
      Il est là 👉

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