Avec Bassila, l'OL Académie retrouve un seul capitaine

Après Pierre Sage puis Johann Louvel, l'OL Académie veut miser sur la durée avec Christian Bassila. Quand le centre de formation avait misé sur une direction à plusieurs têtes ces derniers mois, il va revenir à un système plus classique avec l'ancien milieu lyonnais.

"La méthodologie, ce sera moi". Il y a quelques semaines, Christian Bassila a reçu plusieurs médias locaux et nationaux pour exposer sa vision, lui qui est revenu à l'OL en qualité de directeur du centre de formation. Passé pendant six ans par l'INF Clairefontaine, l'ancien milieu revient plus mûr au sein d'un club dans lequel il a fait ses premières gammes comme joueur puis formateur. En misant sur Christian Bassila, l'OL Académie veut revenir à certaines valeurs, mais aussi à un mode de fonctionnement plus classique. Quand les responsables du recrutement ou de la méthodologie avaient pris une place importante dans l'organigramme, le "pouvoir" va être centralisé autour de son directeur.

Retrouver l'ADN lyonnais

Depuis plusieurs mois, le niveau de l'Académie est pointé du doigt avec des résultats en dent de scie. À ce déclin sportif, la valse des formateurs en a chagriné plus d'un, à commencer par nos consultants sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". En reprenant du service à Meyzieu, Christian Bassila veut revenir à certaines valeurs lyonnaises, qui se sont peut-être perdues ces dernières saisons. Comme expliqué, le directeur de l'Académie souhaite s'appuyer sur les conseils et l'expérience d'Armand Garrido.

Il veut également mettre en place un système de formateurs avec la présence d'un ancien de la maison OL à l'un des deux postes. C'est ce qu'on peut voir en U19 avec Florent Balmont ou chez les U17 avec Mour Paye qui épaule Samy Saci. Une doublette vouée à se multiplier. "Ce que j’ai trouvé intéressant à l’OL quand je suis revenu comme formateur, c’était cette association d’un ancien professionnel, qui a le vécu terrain et l’ADN à transmettre, avec un formateur expert. Comme à l’époque où Armand Garrido et Cris faisaient équipe. C’était un duo puissant pour un jeune, qui bénéficiait à la fois de l’expertise de l’un, et des bons repères, du détail, du correctif pédagogique apporté par l’autre. C’était le combo idéal selon moi. Quand on veut transmettre l’ADN OL, c’est un peu comme les recettes familiales que l'on transmet de génération en génération."

Périodisation tactique, jeu à l'espagnol ? Un mix de tout

Dans l'histoire lyonnaise, pratiquer un jeu séduisant et porté vers l'attaque a toujours été dans les préceptes de la formation. Mais bien jouer ne suffit pas forcément à gagner. Le club, que ce soit à l'Académie ou chez les pros, en fait l'amère expérience depuis plusieurs saisons. Et là encore, Christian Bassila veut revenir à certains dogmes qu'il a connus durant ses années au centre dans les années 90.

Car, pour le directeur, tout est un éternel recommencement et ce qui est à la mode aujourd'hui l'était déjà à l'époque. "Ces dernières années, on a trop opposé les courants de pensée. En matière de formation, la seule préoccupation est de développer un joueur capable de jouer demain à haut niveau. Hier, c‘était un peu la mode espagnole. Aujourd’hui, la mode portugaise, avec la périodisation tactique. J'entends beaucoup parler de contre-pressing, mais c’était déjà le cas quand j’étais jeune avec José Broissart ou Bernard Lacombe. Et maintenant, on revient même à du marquage individuel, ça n’a rien de nouveau…" Des paroles qui devrait plaire à notre consultant Nicolas Puydebois.

Continuer à être attractif dans le recrutement

Ces derniers mois, l'OL a été pointé du doigt pour son recrutement tardif dans certaines catégories mais aussi les péripéties dans le partenariat avec l'AS Saint-Priest. Cela n'a pas empêché certains éléments san-priots de rejoindre l'Académie cette saison et ils étaient d'ailleurs quelques-uns à jouer le quart de Gambardella contre Rennes dimanche dernier. Preuve que l'OL continue d'être attractif chez les jeunes, malgré sa perte de vitesse en termes de titre.

"Aujourd’hui, 80 % de nos joueurs sont issus de la métropole et des alentours. Notre groupe U17 est à 85 % lyonnais. En pro, on voit Khalis Merah de Meyzieu , Tiago Gonçalves de Bourgoin, Mathys De Carvalho de Corbas. Il est parti mais Téo Barisic était lui de Bourg… Le reste, on va les chercher ailleurs, mais il faut que ce soit des profils compatibles au jeu lyonnais, comme Adil Hamdani ou Rémi Himbert. On a toujours su exploiter notre bassin et il faut continuer."

Pour rappel, avec les règles de formation française, l'OL ne peut recruter qu'à Lyon jusqu'à 13 ans, puis dans la région à partir de 14 ans et enfin dans la France entière à compter de 16 ans. D'où l'arrivée tardive d'un Himbert à Meyzieu.