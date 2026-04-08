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Armand Garrido, coordinateur de Bourgoin
Armand Garrido, coordinateur de Bourgoin

OL Académie : Christian Bassila veut s'appuyer sur Armand Garrido

  • par David Hernandez

    • Formateur historique de l'OL Académie, Armand Garrido est aujourd'hui responsable du jeu à onze du FC Bourgoin-Jallieu. Mais le retour de Christian Bassila à la tête du centre va rapprocher Garrido de son club de toujours.

    Il n'a jamais vraiment coupé le cordon comme il l'avait avoué sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" il y a plusieurs mois. Seulement, ses apparitions se faisaient rares à Décines. Tout cela sera certainement du passé dans les prochaines semaines. A 70 ans, Armand Garrido va se rapprocher de l'OL Académie, sur demande de Christian Bassila. Nommé à la tête du centre de formation en janvier dernier, l'ancien milieu a bien connu le formateur historique durant son apprentissage du haut niveau dans les années 90. Dans son désir de donner un nouveau souffle à l'Académie, Bassila aimerait donc s'appuyer sur Garrido et ses précieux conseils.

    Rien d'officiel pour le moment sur les termes d'une future collaboration mais le directeur du centre souhaite s'appuyer sur l'expérience de l'actuel responsable du football à onze au FC Bourgoin-Jallieu. Présent il y a deux semaines du côté du GOLTC pour observer un entraînement de la réserve de l'OL, Armand Garrido était en tribune dimanche pour le quart de finale de Coupe Gambardella contre Rennes (0-3). De quoi espérer un retour de liens concrets entre l'un des formateurs historiques du centre et l'OL la saison prochaine ?

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